Hamiltont sokkolta a látvány, Alonsónak és a szurkolóknak is tetszik a felújított Hungaroring

A szélesebb, nagyobb paddockban immár kényelmesen elférnek a csapatok és a drukkerek, valamint az istállók bázisainak számító motorhome-ok és a boxok között is van hely: eddig a főhadiszállások gyakorlatilag az épületből „nőttek ki”, mert csak így fértek el. Megújult a főlelátó és a mögötte kialakított rendezvénytér is, így aztán – igaz, pénteken még közel sem volt telt ház, de – itt is megszűnt a korábbi nagy tömeg, és bár a büféknél, mosdóknál és az istállók relikviáit árusító helyeknél most is hosszú volt a várakozási idő, az emberek kényelmesen tudtak várni a sorukra.

Charles Leclerc örömmel osztott autogramot a Magyar Nagydíjra ezúttal is szép számban kilátogató Ferrari-rajongóknak / Fotó: Facebook / Hungaroring / Ladoczki Balazs

A vendéglátóhelyek nagy része is modern, 21. századi környezetbe költözhetett: ezen a részen gyakorlatilag megszűnt az innen-onnan összeszedett padokról való árusítás, ami szintén vonzóbbá tette a szurkolók számára a szolgáltatásokat. Látványra a rendezvénytér is legalább kétszer akkora, mint korábban, és mosdóból is jóval több – és modernebb – tűnt elérhetőnek, mint egy évvel ezelőtt.

A szurkolók közül szinte minden megkérdezett, visszajáró drukker elégedetten nyilatkozott a változásokról, sokak számára a legnagyobb problémát ugyanakkor egyértelműen Hamilton téli csapatváltása okozta: a sok rajongója „megtartotta” korábbi együttese, a Mercedes relikviáit, ugyanakkor már vásárolt hozzá a Ferrari vörös színeiben pompázó sapkát, pólót, vagy egyéb kiegészítőt.

A boxutca-látogatás résztvevői a Forma – 1 -es Magyar Nagydíj helyszínén / Fotó: MTI / Bodnár Boglárka

Közel tíz éve dédelgetett álom valósult meg a Hungaroring felújításával

A felújított Hungaroringet bemutató június 19-i sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt úgy fogalmazott: csaknem tíz éve dédelgetett álom teljesül azzal, hogy átvehetik az új épületeket és a megújult infrastruktúrát.

Az eredetileg tervezett 78 milliárd forintos költségvetést nem léptük át, és nem is lehetett túllépni, s büszkék vagyunk arra, hogy a Forma–1-es Magyar Nagydíj egy olyan rendezvény, amely önmagát eltartja. Az elmúlt 15 évből 13-szor a jegybevételekből nyereséges volt a zrt., amelynek a Hungaroring fenntartásához és a versenyszervezéshez nincs szüksége állami támogatásra.

Arról, hogy pontosan milyen fejlesztések valósultak meg, erre a linkre kattintva olvashat részletesen.

Évente több százezer nézőt vonz a Magyar Nagydíj, idén is telt házzal számolnak a szervezők

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a sajtóeseményen kiemelte: a Forma–1 Magyar Nagydíj immár negyven éve a leglátogatottabb magyarországi sportesemény, amelyre minden évben több százezer ember jön el nézőként, ráadásul a Hungaroringre látogatók 80 százaléka külföldről érkezik. Az idei futamra már az előző év novemberében elkelt a jegyek jelentős része, ha pedig nemzetgazdasági szempontból tekintünk az eseményre, akkor elmondható, hogy minden, a magyar kormány által biztosított egy forint másfélszeresen térül meg, tavaly például csak a Forma–1-nek köszönhetően 26 milliárd forinttal nőtt a bruttó nemzeti össztermék bevételi oldala.