Egy fogságba esett orosz katona azt mondta, hogy

„100 százalékban tévedett” Putyin inváziójával kapcsolatban.

Azért jutott erre a végkövetkeztetésre, mert látta, hogy kedvenc bokszolói fegyvert ragadva bevonultak az ukrán hadseregbe. Az esetről a Mirror számolt be.

A hadifogoly elmondta, hogy akkor kezdte megkérdőjelezni a Kreml parancsait, amikor látta, hogy a nehézsúlyú világbajnok Oleksandr Usyk, illetve a korábbi bajnok Vaszil Lomacsenko bevonul, hogy megvédje Ukrajnát a megszálló orosz csapatoktól.

Az ukrán tisztviselők által közzétett videóban a bűnbánó katona elmagyarázta, hogy az állami média hogyan festette le Ukrajnát a nacionalisták szorításából megmentendő országként.

„Szó szerint 100 százalékban tévedtem. Ne ítélkezzenek túl szigorúan.

Azt mondták nekünk, hogy Ukrajnát fasiszták uralják... Nácik ragadták magukhoz a hatalmat. Nem tudtuk biztosan a helyzetet”

– mondta.

A jelenlegi nehézsúlyú világbajnoknak, Usyknak az Anthony Joshua elleni összecsapására kellene edzenie, de jelenleg egy kijevi bombabunkerben húzza meg magát, miután jelentkezett az ostrom alatt álló város védelmi egységébe.

Szerdán a bunkerből beszélve a CNN-nek azt mondta: „Hogy érti, hogy miért? Kötelességem harcolni, megvédeni az otthonom, a családom.” Azonban azt is hozzátette, hogy ölni nem fog. „Nem akarok lövöldözni, nem akarok senkit sem megölni, de ha meg akarnak majd ölni, akkor nem lesz más választásom” – nyilatkozta.

Nem Usyk az egyetlen bokszoló, aki félretette a karrierjét, hogy Putyin hadserege ellen harcolhasson.

A jelentések szerint Vaszil Lomacsenko korábbi bajnok, illetve a Ferenc pápának is üzenő Klicsko-fivérek is bevonultak a seregbe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fegyverbe szólító felhívására, és most Kijevben állomásoznak.