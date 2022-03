Szerda reggel Kijev külterületét robbanások zaja rázta meg, azonban egyelőre nem tudni, hogy az ukrán vagy az orosz erőkhöz voltak-e köthetőek a támadások – számolt be a BBC. Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint az orosz egységek kénytelenek visszatérni Oroszországba és Fehéroroszországba, hogy újjászerveződjenek, egyúttal figyelmeztetett, hogy a szárazföldi erők csökkentése még több rakétacsapást jelenthet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a keddi tárgyalások – amely szerint Oroszország csökkenti a Kijev és Csernyihiv környéki hadműveleteket – pozitív jeleket mutatnak, azonban az orosz támadások egyelőre tovább folytatódnak.

Szír zsoldos: az Oroszország melletti harcnak köszönhetően tudom etetni a családomat Ötezer font havonta, 37 ezer a családnak, ha elesik harc közben. Szíriában sorjáznak az orosz toborzóközpontok.

Az isztambuli tárgyalásokon tett orosz ígéretet sokan szkeptikusan fogadták. Joe Biden amerikai elnök addig nem hisz az orosz nyilatkozatoknak, amíg nem látja, hogy az orosz ígéretek tettekben meg nem nyilvánulnak. Biden az európai vezetőket is az éberség fenntartására szólította fel.

Az orosz támadások egy több mint 50 ezer tonna mélyhűtött élelmiszert tároló raktárt is leromboltak a Kijevtől északra fekvő Brovary városában 2022. március 29-én.

Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Luhanszk megyében lakónegyedet ért orosz tüzérségi találat

Szerda reggel az orosz erők nehéztüzérséggel lőtték a Luhanszk megyében található Liszicsanszk várost szerda reggel, a találatok lakónegyedet értek – közölte Szerhij Hajdaj, a megyei közigazgatási hivatal vezetője a Telegramon.

A lövések helyi idő szerint reggel fél hét körül kezdődtek és áldozatai is vannak a támadásnak. Több panelházban is jelentős károk keletkeztek, a mentési munkálatok jelenleg is tartanak – tájékoztatott Szerhij Hajdaj.

Lerombolt vonat az északkeleti Trosztyanec városában 2022. március 29-én. Ukrajna 2022. március 26-án jelentette be, hogy ukrán erők az orosz határhoz közeli várost, a Moszkva által ellenőrzés alá vont első városok egyikét.

Fotó: FADEL SENNA / AFP

Az ukrán képviselők is az orosz erők kiemelt célpontjai

Dmitro Natalukha ukrán parlamenti képviselő kést és pisztolyt tart magánál, titkosszolgálati információk alapján ugyanis a parlamenti vezetők a háború elejétől kezdve előre meghatározott célpontok.

Azért kaptuk ezeket a fegyvereket, hogy vigyázzunk magunkra, mert semmilyen más védőfelszereléssel nem rendelkezünk

– mondta el Natalukha a BBC-nek. Jelenleg futárként dolgozik, és gyógyszerszállítmányt visz oda, ahol szükség van rá. A Cambridge-i diplomával rendelkező képviselő hozzátette, hogy két barátját is elveszítette az elmúlt napokban, az egyiket Mariupolban, a másikat pedig Bucsától nem messze.

Mariupolban operálható lett volt, de sajnos nem álltak rendelkezésre az ellátásához szükséges eszközök. A győzelem a tét, mert túl sok jó ember áldozta már fel az életét

– jelentette ki.

A képviselő szerint a főváros egyelőre nem fogja megadni magát. Arra a kérdésre, hogy szerinte meddig tart még a háború, azt válaszolta, hogy „amíg Putyin meg nem hal, vagy le nem tartóztatják”, hozzátéve, hogy ez még „pár hónapba vagy akár fél évbe is telhet”.