Apró szemcsékből álló műanyag szennyezettséget fedeztek fel a kutatók az emberi vérben. Most először tapasztaltak ilyet, és a vizsgált személyek 80 százalékánál mutatták ki az egyezést – számolt be róla a The Guardian.

A mikroműanyagoknak az egészségre gyakorolt hatása egyelőre nem ismert, az viszont aggasztó tény, hogy a részecskék körbejárhatják a testet, és megragadhatnak a szervekben, valamint károsíthatják a sejteket. A levegőszennyezéssel kapcsolatos anyagokról például már tudni, hogy évente milliók korai halálozását okozzák.

A környezettudatosság mára mindenki számára megkerülhetetlen üggyé vált, azonban napjainkban is temérdek mennyiségű hulladék kerül a természetbe. A portál úgy fogalmaz:

a Mount Everest csúcsától az óceánok mélységéig ellepte a szemét a bolygót.

A Common Seas környezetvédő szervezet szerint nem hogy idővel pozitív irányba haladnánk, inkább romló tendencia várható, és 2040-re megduplázódhat az eddigi hulladéktermelés mennyisége.

Fotó: PAULO DE OLIVEIRA

A kutatók azt még vizsgálják, hogyan kerülhetett műanyag az emberbe, de nagy valószínűséggel köze van a táplálkozáshoz és a belélegzett levegőhöz. A vérmintákban italos palackok, és élelmiszercsomagolások maradványait fedezték fel, valamint

polietilént is találtak, amely a hordozható kis műanyagtasakok egyik fő alapanyaga.

A mikroműanyagokat már az állapotos nők méhlepényében, és a csecsemők székletében is kimutatták, akik naponta milliónyi részecskét nyelhetnek le a palackkal történő táplálás közben.

A tudósok a mintavétel körének bővítését szorgalmazzák, hogy pontosabb megállapításokat tehessenek, főleg a rákkeltő hatás vizsgálatát tartják sürgetőnek.