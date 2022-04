Több budapesti és vidéki bevásárlóközpontban is bombariadó van: a Westenből, az Arena Plazaból és az Árkádból, a kaposvári Kapos Plazából, valamint egy debreceni üzletből is kiküldték a vásárlókat. Később érkezett az információ, hogy a MOM-parkban és a Corvin-plázában is volt bombariadó.

A Westendben is ez van, kiküldtek mindenkit bombariadó miatt

– írja az Index helyszíni tudósítója. Az egyik biztonsági őr azt mondta neki, hogy legalább négy óra lesz, mire vissza tudjak engedni az embereket.

Fotó: Balogh Zoltán

A Budapesti Rendőr-főkapitányság elmondta, jelenleg vizsgálják a kiürítés okát. A bombariadó hírét nem cáfolták. A bombakutatók megvizsgálták az érintett helyszíneket. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, hogy nyomozást rendeltek el közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt.

Legutóbb három hete volt bombariadó budapesti plázákban.