Megkapja a WHO az amerikai vakcinatechnológiát

Joe Biden amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok átadja az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a jelenlegi koronavírus elleni vakcinákban használt kulcsfontosságú, stabilizált tüskefehérje technológiáját, ami lehetővé teszi, hogy a gyártók világszerte együttműködjenek az ügynökséggel a vírus elleni saját oltások kifejlesztésében.

Fotó: Shutterstock



A tüskefehérje a vakcinának az a komponense, amelyik kiváltja az immunválaszt, így a szervezet fel tudja venni a harcot a vírussal.

A technológia az amerikai kormány tulajdona, a vakcinák azonban más összetevőket is tartalmaznak, amelyek közül néhány vállalatoké,

emlékeztetett a hírrel kapcsolatban a CNBC. A WHO közleménye szerint azonban a kulcsfontosságú technológia lehetővé teszi a szegény és közepesen gazdag országok számára, hogy véget vessenek a járványnak.

A WHO az oltóanyagok megjelenése óta sürgette a gyártókat, hogy osszák meg a tudásukat a világgal, de a Pfizer és a Moderna is elzárkózott a technológia átadásától. A WHO megkerülte a vakcinagyártókat, és Dél-Afrikában létrehozott egy gyártási központot, ahol a Pfizer és a Moderna által az oltásokhoz használt mRNS-technológián alapuló vakcinákat állítanak elő. Dél-afrikai tudósok a Moderna vakcinájának generikus másolatait állítják elő nyilvánosan hozzáférhető információk alapján, mivel a biotechnológiai vállalat nem érvényesíti szabadalmait.

A járvánnyal kapcsolatos hír, hogy

az Egyesült Államokban túllépte az egymilliót a halálos áldozatok száma.

Az ország „tragikus mérföldkőhöz” érkezett, minden ember halála „pótolhatatlan veszteség”, mondta ezzel kapcsolatban Biden. Hivatalosan ez a legmagasabb szám a világon, bár a WHO szerint a halálos áldozatok valós száma ennél sokkal magasabb is lehet máshol.