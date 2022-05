Május 25-én, 1977-ben mutatták be az amerikai mozikban a Csillagok háborúja első részét, ami alapvetően formálta át a filmtörténetet és az egyik legsikeresebb franchise alapjait is lerakta. Ugyan azóta számos film született mely az inflációnak és egyéb faktoroknak köszönhetően magasabb bevételt ért el, de a Rotten Tomatoes összesítése szerint az anyagi szempontból legsikeresebb 50 film tizede még így is a Star Wars univerzumából érkezik.

Fotó: walt Disney / Collection Christophel via AFP

A széria tulajdonjogát 2012-ben, a Lucasfilm felvásárlásával szerezte meg a Disney, több mint 4 milliárd dollárt fizetve a cégért. A vállalat számára a Star Wars-jogok sokat segítettek a streaming területén folyó versenyben történő megkapaszkodásban és azóta is fontos elemét jelentik a Disney birodalmának.

A filmek kulturális hatását jelzi, hogy kevesen vannak, akik nem tudják mi az Erő, és nem igazán lehet a Skywalker család történeténél ismertebb tudományos-fantasztikus alkotást mondani. A rajongótábor is számos írást és más alkotást hozott létre, de a Star Wars figurák piaca önmagában is óriási üzlet. Az első részeket jegyző George Lucas félmillió dollárról mondott le a szériához tartozó ajándéktárgyakhoz fűződő jogokért cserébe, ám ez pillanatok alatt megtérült.

Az eredeti trilógia számos hasonló alkotást ihletett és azóta is megkerülhetetlen, ugyanakkor az újabb kapcsolódó alkotások hatására mára generációkból álló rajongótáborral rendelkezik a Star Wars világa. A huszadik század második felében kevés hasonlóan fontos kulturális jelenség született. Amikor 45 éve a mozikba került a film, szinte azonnal óriási sikerré vált, noha eleinte csak néhány helyen vetítették.