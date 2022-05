Három reformot is hozott a nyárra az Airbnb:

új kategóriák szerint csoportosíthatók a szálláshelyek, lehetővé teszik a kombinált foglalást és biztonsági garanciát is nyújtanak a felhasználóknak.

– foglalta össze a Breaking Travel News a cégnél az évtized legnagyobb fejlesztéseként értékelt trendeket, amit Brian Chesky, az Airbnb vezérigazgatója és társalapítója az utazási szokásaink megváltozásával indokolt. A felületen egyébként már tavaly is 150 frissítést végeztek.

Az Airbnb honlapján 56 kategória alapján lehet csemegézni a kiadó ingatlanok közül. Preferenciáinkat pedig olyan szűrők szerint állíthatjuk be, mint

a profin felszerelt konyha, a medencés ház, a gyönyörű panoráma, vagy akár az alapján is keresgélhetünk, hogy műemlék stílusú épületben szeretnénk megszállni.

Az új típusú foglalórendszerrel, a Split Stays-szel egyszerre két helyszínt is bérbe lehet venni, amelynek köszönhetően könnyebben tervezhető a szálláskeresés a hosszabb utazások alatt, például ha két szomszédos várost is meg szeretnénk nézni. Itt 14 alkategória szerint lehet árnyalni az úti célt, például nemzeti park vagy síparadicsom közelében legyünk. A két szállást egy virtuális vonal köti össze, és kiszámolja a távolságot, valamint igényeinktől függően a tartózkodás sorrendjére is javaslatot tesz. A turisták szerint ez a leginnovatívabb funkció.

Fotó: Shutterstock

Az AirCover nevet viselő garancia szolgáltatás többféle módon is védi a szállást igénybe vevő biztonságát. Visszatérítik az összeget, ha a házigazda lemondja a foglalást, vagy hasonló paraméterekkel rendelkező opciót ajánlanak helyette; illetve akkor is visszautalják a pénzt, ha bizonyítottan nem az a minőség fogadja a lakókat, mint ami meg volt hirdetve.

Továbbá éjjel-nappal elérhető ügyfélszolgálatot is bevezettek.

Jelenleg világszerte 100 ezer városban és településen érhető el az Airbnb és négymillió ingatlan közül lehet válogatni. A hagyományos keresőt is modernizálták, a böngészést a keresési előzmények rendszerezése és az intelligens térkép is segíti, amely felnagyítja a helyszíneket és a releváns fotókat vetíti.