Serenitie Wang a CNN-nek mesélte el, hogy több mint két évvel a koronavírus-járvány kitörése után idén márciusban elhatározta, hogy Hongkongból végre hazajut szülővárosába, Sanghajba. Hongkongban a napi koronavírusos esetek száma épp akkor lépte át az 50 ezret, de a halálos áldozatok száma is rekordokat döntött. Wang tudta, hogy nem egyszerű feladat egy erősen fertőzött területről egy olyan célállomásra elutazni, ahol a szigorú zéró Covid stratégia van érvényben, de úgy vélte, felkészült a hazautazás minden lehetséges nehézségére – beleértve a számtalan Covid-tesztet és kötelező szállodai karantént is. Ekkor kezdődtek a megpróbáltatásai.

Február végén felröppent a pletyka, hogy Sanghaj csökkenti a Hongkongból érkező járatok számát, valamint 50 százalékra korlátozza a járatok kapacitását. Az utazók reakciója gyors volt: kevesebb mint egy óra alatt a márciusban rendelkezésre álló összes jegyet elkapkodták. Wang pánikba esve egy ismerős utazási irodát keresett fel, amely másnap értesítette, hogy van egy jegyük a március 8-ra Sanghajba, a Hong Kong Airlines légitársaságnál. Mivel döntési nyomás alá helyezték, és látta, hogy a jegyek soha nem látott sebességgel fogynak, úgy döntött, elfogadja az ajánlatot.

Három nappal az indulás előtt azonban törölték a járatát.

A légitársaság nem adott hivatalos magyarázatot, az egyik elmélet szerint az volt az ok, hogy Sanghaj tovább szigorított a Hongkongból érkező járatokra vonatkozó szabályokon. Kétségbeesetten hívogatta a légitársaságokat, és további lehetőségek után kutatott, de mindenhol azt az információt kapta, hogy minden jegy elkelt. Ezután egy másik jegyértékesítőhöz fordult, aki a WeChaten, egy népszerű kínai üzenetküldő alkalmazáson keresztül működteti az üzletét.

Fotó: Mao Siqian / Xinhua via AFP

Félmilliós jegy a kétórás hazaútért

A kínai repülőjegy-ügynökök régebben nagyon kedvezményesen árulták a légitársaságok repülőjegyeit, de mivel Kína lényegében elzárkózott a külvilágtól és korlátozta a beutazók számát, az ügynökök jegyüzérekké váltak, akik az áhított jegyeket extrém magas áron értékesítik. Ennek ellenére a tengerentúlon tanuló és dolgozó kínaiak részéről továbbra is nagy igény mutatkozott a járatok iránt.

Wang megkérdezte az ügynököt, hogy mekkora felárat kell fizetnie egy hónapon belüli jegyért, aki figyelmeztette, hogy az ár sokak költségvetését meghaladja. Az ügynök hozzátette, hogy éjszaka is figyelemmel kíséri a jegyértékesítési rendszert, mert a légitársaságok hajlamosak késő este elejteni néhány foglalást.

Wangnak végül 1600 dollárnak megfelelő összeget (582 ezer forint) kellett fizetnie egy új foglalásért, ami nevetségesen magas összeg volt a 2,5 órás útért,

ahhoz képest, hogy a járvány előtti időszakban 300-450 dollár között mozogtak ugyanennek az útnak a jegyárai. Mivel úgy érezte, hogy nincs más választása, beleegyezett az árba, és kifizette a 450 dollár előleget. Az üzletkötő segítségével végül sikeresen jegyet foglalt március 8-ra, és nagyjából ugyanebben az időben az előző napi PCR-tesztje is negatív lett, így készen állt az indulásra.

Az utazása napján magabiztosan felmutatott minden kért dokumentumot, beleértve az úti okmányát és a Covid-teszteredményét is, ekkor azonban a légitársaság ügyintézője közölte vele, hogy a járat megtelt, és már nem tud feljutni a gépre. A döntést azzal indokolták, hogy a shanghaji hatóságok csak 50 százalékos kapacitást engedélyeznek. A légitársaság munkatársai azonban ígéretet tettek arra, hogy a másnapi járatra már biztosan fel fog férni, és 128 dollár kártérítést fizettek neki. A következő napon végre felszállt a gépre, izgatottság helyett viszont levertség és fáradtság lett úrrá rajta. Összesen több mint 3000 dollárt költött a hazajutásra, 160 dollárt veszített a törölt foglalás miatt, majd 1726 dollárt fizetett egy új foglalásért, plusz 1130 dollárt a kötelező karanténszállásra.

Mint később megtudta, a csalók elsősorban a kontinentális Kínán kívül élőket vették célba, kihasználva kétségbeesésüket.

A Kínába irányuló repülőjáratok piacán a világjárvány kezdete óta káosz uralkodik. A Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAAC) 2020 márciusában jelentette be, hogy minden légitársaság Kínába induló nemzetközi járatainak számát útvonalanként heti egy járatra csökkenti. Ráadásul akár négy hétre is felfüggeszthetnek egy adott útvonalat, ha egy járaton vagy útvonalon négynél több pozitív esetet találnak.

Közben a repülőjegyes csalásoknak áldozatul esettek számára létehozott WeChat csoportnak már több mint 30 tagja van, akik összesen több mint 70 ezer dollárt veszíthettek a magukat jegyárusítónak kiadó csalók miatt. A CAAC szabályozást vezetett be a nemzetközi repülőjegyek árképzésére vonatkozóan, és betiltott néhány jegyértékesítési közvetítőt is, ettől függetlenül a feketepiac azonban továbbra is virágzik.