Joker: Folie à Deux címmel érkezik majd a mozikba Joaquin Phoenix 2019-ben kasszát robbantó képregényfilmjének folytatása

– írta meg a Variety és a Deadline. A scriptet a rendező Todd Phillips és az első film munkatársa, Scott Silver jegyzi.

Fotó: Niko Tavernise / Collection ChristopheL via AFP

Phillips a posztjában egy fényképet is megosztott a filmsztárról, amint éppen a forgatókönyvet olvassa. A Variety megkereste a poszttal kapcsolatban a Warner Bros. stúdiót, de szóvivőjük nem reagált a portál megkeresésére.

Phillips eredeti Joker-mozija az ikonikus Batman antagonistát egy antihős karaktertanulmánnyá gyúrta. A film a társadalom perifériájára szorult Arthur Fleckről, egy sikertelen komikusról és részmunkaidős bohócról szólt, aki népi hőssé vált egy sor rendkívül erőszakos cselekmény láncolatának köszönhetően. A film erős atmoszférával bírt és rendkívül sötét tónusú volt, a klasszikus hollywoodi szuperhős eposzoktól pedig szándékosan távol tartotta magát.

Ennek ellenére globális kasszasikernek bizonyult, és világszerte több mint egymilliárd dollár bevételt termelt.

A siker nemcsak a bevételi oldalon, hanem a vitrinben is jelentkezett, hiszen a 12 Oscar-jelöléséből kettőt is díjra váltott az alkotás. Jelölték többek között a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában is.

A szobrot pedig egyrészt Joaquin Phoenix vehette át a legjobb főszereplő kategóriában, illetve Hildur Guðnadóttir a legjobb eredeti filmzenéért.

A Warner Bros. fejesei a Joker 2019-es debütálása után egyből leültek Phillipsszel és Silverrel a folytatásról beszélgetni. Azóta mozikba került a The Batman című film Matt Reeves rendezésében, Robert Pettinsonnal a főszerepben, ami immár sokadik alkalommal indította útjára a denevérembert a filmvásznakon. A Batman-újrázás a világjárvány ellenére kasszasikerré vált a maga 770 millió dolláros bevételével, ezzel pedig ismét bizonyosságát adta annak, hogy a közönséget érdekli a sötétebb stílusú, erőszakosabb DC-képregényes világ. A Joker- és a The Batman-filmek egy teljesen külön kategóriák képviselnek a stúdió többi DC-adaptációjától.

Fotó: Niko Tavernise

A Phoenixről készült fotón és a film alcímén túl Phillips nem árult el mást a készülő produkcióról, de az internet népe már ezek alapján is elkezdett teóriákat gyártani. A film alcíme, a folie à deux francia kifejezést szó szerinti fordításban megosztott őrületként lehetne értelmezni, ez egy laikus kifejezés a megosztott téveszmés zavarra. A Variety szerint ez utalhat arra, hogy az első filmben Gotham City népe széles körben felkarolta Arthur Fleck gonoszságát és őrületét, de akár azt is jelezheti, hogy felbukkan Joker állandó társa az őrületben, Harley Quinn.