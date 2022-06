Drámai videó mutatja be, amely az interneten kering, hogyan lőtte ki saját magát egy orosz föld-levegő rakéta rendszer a háború dúlta Luhanszk régióban, a beszámolók szerint Alcsevszk városnál.

Fotó: Alex Chan Tsz Yuk / LightRocket via Getty Images

A péntek reggeli órákban felvett rövid felvételen annyi látszik, hogy a földről útnak indul egy rakéta - amelyet a jelentések szerint az orosz erők lőttek ki -, majd 180 fokban visszakanyarodik, és ezután hatalmas robbanás látszik.

Russians accidentally bomb themselves in Alchevsk, Luhansk region. pic.twitter.com/fgPEOAX8z4 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2022

Helyi jelentések szerint a becsapódás után nagy tűz ütött ki a helyszínen, nem messze lakóépületektől. Egyes vélemények szerint a hibát az oroszok saját légvédelmi rendszere okozhatta - írta a brit The Sun. A napilap állítása szerint a videót eredetileg a Telegram alkalmazáson a Face of War nevű csatorna tette közzé, amely már korábban is publikált videóanyagokat a harcokról.