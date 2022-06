Az Egyesült Királyság egészségügyi tisztviselői most azt vizsgálják, hogy a poliovírus terjedhet-e a közösségben. A mintákat a londoni Beckton szennyvízkezelő üzemben találták - írta meg a Sky News.

A szennyvízből február és május között gyűjtötték a mintákat és több egymással összefüggő poliovírust is találtak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a szennyvízben megtalálható volt egy fejlettebb változata a vírusnak, ami az ellene fejlesztett védőoltásból származik. A szakértők úgy gondolják, hogy a vírus London észak-keleti részén kerülhettek a szennyvízbe és valószínűleg egy családtól, szűkebb közösségtől származhatnak. Most azon vannak, hogy minél inkább leszűkítsék azt a kört, amin belül a vírust hordozók lehetnek és azt is vizsgálják, hogy az országban máshol vannak-e jelei a kórokozónak.

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Királysg Egészségügyi Biztonsági Ügynökségének tanácsadója, Dr. Vanessa Saliba, epidemiológus szerint

a megtalált mintákban a védőoltásokból származó poliovírus van, így a lakosságot érintő kockázat egyelőre rendkívül alacsony

Arról is beszélt, hogy a vakcinafejlesztéshez módosított vírustörzs csak olyan közösségekben okozhat egészségügyi problémát, ahol az átoltottság alapvetően alacsony. Szélsőséges esetben ez a verziója a vírusnak is okozhat bénulást olyanoknál, akik nincsenek beoltva a betegség ellen.

A szakértők elmondták, hogy utána néznek, hogy elkezdett-e terjedni a járványos gyermekbénulás az országban, de fontosnak tartják, hogy egyelőre nem jelentettek sehonnan fertőzött esetet, vagy jellegzetes tünetek megjelenését.

Azt is elmondták, hogy a vírust valószínűleg egy olyan egyén kezdte el terjeszteni az országban, akit nem rég oltottak be a gyermekbénulás ellen egy olyan országban, ahol még nincs általános immunitás a kór ellen. Az normális, hogy évente egy-két oltáshoz módosított poliovírus mintát találnak Nagy-Britannia szennyvizében, de ezek korábban egyszeri, egymással nem összefüggő esetek voltak. A mostani mintavételek azonban láthatóan összefüggő esetek lehetnek.

Az illetékesek elmondták, hogy amennyiben több hasonló vírusmintát is azonosítanak az országban, akkor lehetséges, hogy vészhelyzetet kell hirdetni a betegség miatt.