A január 6-i Capitolium elleni támadást vizsgáló képviselőházi bizottság második meghallgatásán vizsgálta Donald Trump korábbi amerikai elnök „választásvédelmi alap” számára gyűjtött dollár százmilliók sorsát is. Az egyik demokrata politikus szerint a pénzt többek között Trump üzleti ingatlanjaiba, valamint saját Save America nevű politikai cselekvési bizottságba irányították – írja a The Guardian.

A képviselőházi bizottság megállapította, hogy

a Trump-kampány 100 millió dollárt gyűjtött a választást követő első héten, és összességében körülbelül 250 millió gyűlt össze, amikor Donald Trump arra kérte a szimpatizánsait, hogy a választások eredményének felülvizsgálatára küldjenek pénzt.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Miközben a korábbi elnök környezetéből többen is, például Bill Barr volt főügyész, Bill Stepien, a Fehér Ház korábbi politikai igazgatója vagy Eric Herschmannon Trump korábbi ügyvédje is úgy látta, hogy a választást nem csalták el. Hannah Allred és Gary Coby, a Trump-kampánystáb tagjai elmondása szerint az adománygyűjtő e-maileket körülbelül 30 perccel a Capitolium elleni támadása előtt többször is elküldték.

A volt elnök a választás éjszakáján azt mondta, hogy „őszintén szólva, megnyertük ezt a választást”, noha még nem hirdettek ki győztest, mivel a fej-fej mellett álló államokban még mindig több millió levélszavazatot számoltak. Nem volt teljesen világos, hogy Trump miért hirdette ki a győzelmet a választás éjszakáján, egészen addig, amíg a bizottság kedden le nem játszott egy videót Trump Fehér Ház legfőbb munkatársáról, Jason Millerről, aki arról beszélt, hogy Rudy Giuliani Trump személyes jogi csapatának tagja javasolta az elnöknek, hogy nyugodtan beszéljen arról, hogy a választást már meg is nyerték.