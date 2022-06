Az Elvis Presley hagyatékát kezelő cég, az Authentic Brands Group felszólította a Las Vegas-i esküvői kápolnákat, hogy ne használják többé a néhai világsztár nevét és stílusát saját maguk reklámozásához – írja a The Guardian. Az üzletág meg fogja érezni a tiltás következményeit, ugyanis Elvis a Las Vegas-i esküvők arca.

A Las Vegas-i esküvői piac évente két milliárd dollárt termel.

Az üzemeltetők bosszankodnak, mert épp hogy túlélték a Covidot és felerősödhetne a szezon, akkor éri őket az újabb csapás, amivel vendégeket veszthetnek. A Graceland Wedding Chapel például évente 6400 Elvis-témájú esküvőt tart.

Fotó: Shutterstock

Népszerűek az Elvis szobrok és az imitátorok is, akik magán a ceremónián is szerepet vállaltak.

A felmondásról szóló levélben a cég közölte, hogy megtiltja Elvis Presley nevének, fotójának és hangjának használatát, valamint hasonmásként való megjelenését is. Az „Elvis”, az „Elvis Presley” és a „The King of Rock and Roll” nevek pedig le vannak védve. A vállalat kezeli Marilyn Monroe és Muhammad Ali hagyatékát is.