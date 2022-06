Putyin visszavágott a G7 vezetőinek a félpucér poénkodás miatt: „kevesebb alkohol, több sport!”

Visszaszólt a G7-es csúcstalálkozón részt vevő politikusoknak Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mint ismert: a napokban lezajlott találkozón szóba kerültek az orosz elnök régebbi, félmeztelen fotói. Ekkor Justin Trudeau kanadai kormányfő gúnyosan megjegyezte, hogy lehet ők is szerveznek egy félpucér lovaglást a találkozó alatt.

Fotó: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Putyin most a BBC értesülései szerint egy sajtótájékoztatón reagált. Nem cifrázta túl a riposztot, mindössze annyit mondott a kijelentésre, hogy a G7 vezetőinek sokkal kevesebb alkoholt kellene inniuk és jóval többet sportolniuk.

Nem tudom, hogy pontosan felülről, vagy alulról lennének félpucérak, de mindenképp gusztustalan látványt nyújtanának. Kevesebb alkohol, több sport kellene

– reagált Putyin Türkmenisztánba érkezése után.

Fotó: Alexsey Druginyn / RIA NOVOSTI / AFP

Az orosz elnök Boris Johnson brit kormányfő kijelentésére is visszaszólt, amely szerint sosem támadta volna meg Ukrajnát, ha nő lenne. Putyin szerint ez is hamis állítás, hiszen például épp Johnson egyik elődje, Margarat Thatcher brit miniszterelnök is háborúzott Argentínával.