Ukrajna nem adja fel a déli országrész orosz megszállás alóli felszabadítására irányuló erőfeszítéseit - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi videóüzenetében, amelyet azután tett közzé, hogy meglátogatta a déli frontvonalon szolgáló ukrán katonákat.

Oroszországnak nincs annyi rakétája, amennyivel legyőzheti a mi népünk élni vágyását

– mondta Zelenszkij. Leszögezte, hogy Kijev álláspontja egyértelmű és változatlan: amint nemzetközi közvetítéssel szavatolható lesz a biztonság, Ukrajna mindent megtesz az orosz háború miatti élelmezési válság leküzdéséért. Az ukrán elnök szombaton tett látogatást a déli fronton; Mikolajivban és Odessza megyében járt. Az Odessza megyei kormányzói hivatal szóvivője közben arról adott hírt, hogy az ukrán légvédelem ismét lelőtt két orosz Oniksz típusú rakétát a régió légterében, melyeket a Krím félsziget partvidékéről lőttek ki.

Az ukrán déli parancsnokság közölte, hogy a déli védelmi vonalakon az ukrán hadsereg négy légitámadást hajtott végre orosz erők és haditechnika, és egy lőszerraktár ellen. A helikopterekkel végrehajtott csapások következtében az orosz erők 28 embert, egy T-62-es harckocsit, egy üzemanyag-szállítót és egy radarállomást vesztettek.

Valentin Reznyicsenko dnyipropetrovszki kormányzó vasárnap arról számolt be, hogy a szombati orosz rakétacsapás következtében a megyeszékhely közelében fekvő Novomoszkovszkban kigyulladt egy olajraktár, oltás közben egy tűzoltó életét vesztette, ketten pedig sérülésekkel kórházba kerültek. Nem sokkal később közölte, hogy a rakétacsapás 13 civil sérültje közül egy életét vesztette a kórházban.

Az ukrán elnök 2022. június 18-án Mikolajivban, egy részben lerombolt épület mellett.

Fotó: Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Kijevben és környékén reggel robbanások hallatszottak – számolt be az Ukrajinszka Pravda. Olekszij Kuleba, a Kijev megyei katonai adminisztráció vezetője a Telegram üzenetküldő portálon később közölte, hogy a Kijev környéki vishorodi járás fölött az ukrán légvédelem "ellenséges objektumokat" lőtt le. A fővárosban és környékén megszólaltak a légvédelmi szirénák, a riadót azonban félórán belül lefújták, személyi sérülés nem történt és károk sem keletkeztek.

Kuleba egy másik közleményében emlékeztetett arra, hogy Kijev megyében jelenleg kijárási tilalom van helyi idő szerint éjjel 11 órától hajnali ötig. Figyelmeztette az embereket, hogy

a rendvédelmi szervek szigoran ellenőrizni fogják ennek betartását, razziák lesznek, mivel sokan elengedték magukat, és figyelmen kívül hagyják a korlátozásokat.

Az ukrán hadsereg a Donyec-medencében visszavonulásra kényszerítette az orosz erőket Toskivka településnél, visszaverte az orosz csapatok támadását Zolote térségében, továbbá megállította előrenyomulásukat Vrubivkánál - számolt be az ukrán vezérkar. A Donyeck megyei stratégiai fontosságú Szlovjanszk irányában több helyen nyitottak az orosz erők tüzet az ukrán katonák állásaira. Luhanszk megyében Liszicsanszkot és több kisebb települést vettek tűz alá az orosz erők Szeverodoneck irányában, a térségben légicsapásokat, rakétatámadásokat is végrehajtottak, továbbá drónokkal felderítéseket végeztek. Továbbra is heves harcok dúlnak a régió közigazgatási központjaként működő Szeverodoneckben a város fölötti teljes ellenőrzésért.

A kijevi katonai vezetés vasárnapi összesítése szerint eddig megközelítőleg 33 600 orosz katona esett el az ukrajnai harcokban. Az ukrán erők megsemmisítettek 216 orosz repülőgépet, 181 helikoptert, 14 hadihajót, 1468 harckocsit, 3577 páncélozott harcjárművet, 745 tüzérségi és 98 légvédelmi rendszert, valamint 235 rakéta-sorozatvetőt.