Az elmúlt napokban több cápatámadás is történt Egyiptom vörös-tengeri partvidékén, az áldozatok között egy osztrák nőt azonosítottak, a második áldozat kiléte hivatalosan még nem tisztázódott, ahogy azt sem lehet tudni, hogy ugyanaz a cápa követte-e el a támadást.

Két forrás a Reuters hírügynökségnek azt állította, hogy egy negyvenes éveiben járó román turista holttestét órákkal azután találták meg, hogy a 68 éves osztrák nő meghalt. A források szerint mindkét támadás egymástól 600 méteren belül történt a Sahl Hasheesh-öbölnél.

Egy az internetre kitett videóban – amelynek eredetét nem erősítették meg – az látható, hogy egy nő küszködik, mielőtt a cápa megtámadja.

Az első áldozatot egy helyi magánkórházba szállították – mondta el a Vörös-tenger egészségügyi igazgatóságának egyik forrása a hírügynökségnek. Egy forrás azt is hozzátette, hogy az osztrák nő az elmúlt öt évben Egyiptomban élt egyiptomi férjével.

A cápatámadások az utóbbi években viszonylag ritkák voltak Egyiptom vörös-tengeri partvidékén.

Egyiptom gazdaságát jelentősen meghatározza a turizmus

Fotó: Steve Sparrow / Image Source / AFP

2020-ban egy 12 éves ukrán fiú a karját, egy egyiptomi idegenvezető pedig a lábát vesztette el egy cápatámadásban. A BBC beszámolója szerint 2018-ban egy cseh turistát ölt meg egy cápa, egy német turista pedig 2015-ben nem élte túl a ragadozó támadását.

Az osztrák külügyminisztérium szóvivője megerősítette az ABC News hírügynökségnek, hogy a nyugati Tirol államból származó osztrák állampolgár halt meg Egyiptomban. A szóvivő szerint Ausztria kairói nagykövetsége kapcsolatban áll az áldozat hozzátartozóival és az egyiptomi hatóságokkal, akik adatvédelmi és titoktartási okok miatt nem adnak további tájékoztatást.

2010-ben a Hurghadával szemben fekvő Sarm es-Sejknél öt támadás történt, köztük egy hetvenéves német nő az életét vesztette, és négyen megsebesültek.

Egyiptom vörös-tengeri üdülőhelyei, köztük Hurghada és Sarm es-Sejk népszerűek az európai turisták körében. A hatóságok az elmúlt években igyekeztek újjáéleszteni a létfontosságú idegenforgalmi ágazatot, amelyet az évek óta tartó instabilitás, majd a közelmúltban a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború is megviselt.

Hogyan lehet megelőzni egy cápatámadást?

Itt a nyári strandszezon, és az Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek, hogy a New York-i partvidéken is cápákkal találkozhatnak a turisták. Pénteken a Nassau megyei tisztviselők egy lehetséges cápát jelentettek Jones Beach közelében. A hét végén megerősített jelenlétet rendeltek el a strand közelében, csónakokkal, helikopterekkel és még drónokkal is pásztázzák a környéket – számolt be a New York Post.

A massachusettsi Cape Cod népszerű turisztikai célpont, ahol Steven Spielberg A cápa című filmjét is fogatták. Az Atlantic White Shark Conservancy azt állítja, hogy

1937 óta kevesebb mint tíz cápatámadásról tudnak Cape Cod környékén, és ennek az az oka, hogy a cápák egyszerűen nem emberekkel táplálkoznak.

De annak ellenére, hogy a számok alacsonyak, a csúcsragadozók az évnek ebben a szakaszában gyakran jelennek meg a turistaközpontok vonzáskörzetében is. Az Atlantic White Shark Conservancy munkatársa elmondta, ahogy a víz felmelegszik Cape Cod mellett, az látható, hogy a fehér cápák valamivel aktívabbá válnak a part közelében. A szervezet alig több mint kétszáz cápát azonosított és tudott követni az Atlanti-óceánon.

A természetvédelmi szervezet szerint lehet tenni annak érdekében, hogy elkerüljék a cápatámadást:

mindenféleképpen a parton kell maradni, ha veszélyre figyelmeztetnek;

csak csoportosan szabad úszni;

nem szabad érintkezni a tengeri élőlényekkel, például fókákkal, halakkal, amelyek táplálékul szolgálhatnak a cápáknak;

kerülni kell a sötét, zavaros vizet, amelyen keresztül nem lehet tájékozódni;

mindig figyelni kell a figyelmeztető zászlókat, táblákat;

a lila zászló azt jelenti, hogy a cápák gyakoriak az adott a területen;

a tengerben senki se csapkodjon.

Évtizedek óta nagy erőkkel védekeznek a támadások ellen

Fotó: Philip Waller / Image Source / AFP

A BBC korábbi beszámolója szerint az ausztrál vizeken cápa által megölt emberek száma keveset változott az évek során annak ellenére, hogy az ország lakossága és a turisták száma is virágzik. 1950-ben, amikor 8,3 millió ember élt Ausztráliában, két ember halt meg cápatámadásban. 2016-ban több mint 24 millió lakossal még mindig csak két halálos áldozat volt. Egy jelentés szerint a halálos kimenetelű támadások száma az 1930-as évek 45 százalékáról 2011-re 10 százalékra esett vissza.

A kontinensen is nagy erőket vetnek be a cápatámadások megelőzésére: elektromágneses impulzusokkal tartják távol a cápákat a fürdőzőktől, a kormány pedig az eszközvásárlásához támogatást is nyújt. Azonban a beszámolók szerint a pajzsok hatástalannak bizonyultak a lesből indított támadásoknál, amelyekben a cápa nagy sebességgel úszik a mélyből, amikor meglát egy sziluettet, például egy szörföst.

Évtizedek óta használják az úgynevezett cápahálókat, amelyeket a vízen feszítenek ki, hogy az úszókat és a szörfösöket elválasszák a cápák területétől. 2015 és 2016 között 133 cápát tudtak ezzel az eszközzel elterelni, de voltak olyan esetek is, amikor veszélyeztetett vagy védett állatok akadtak fenn a hálón, több tucat példány pedig el is pusztult.