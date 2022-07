Újabb vidéki járóbeteg-ellátót vásárolt a TritonLife csoport, valamint képalkotó diagnosztikai központot és egynapos sebészetet is indít Veszprémben – közölték. A múlt héten egy kaposvári invesztíciót jelentettek be.

Közleményük szerint a napokban zárult le a veszprémi székhelyű Partner Medical nevű társaság akvizíciója, és az új veszprémi TritonLife (Partner Medical) szakorvosi centrumra építve hamarosan megnyitják a veszprémi képalkotó diagnosztikai centrumot is. Itt CT-, MR-, digitálisröntgen- és ultrahang-diagnosztikát is végeznek majd, továbbá a veszprémi egynapos sebészetet is fejlesztik.

Fotó: Arany Hajnalka

A Partner Medical kiváló szakorvos- és szakdolgozó-csapattal rendelkezik, több mint harminc szakorvos látja el az általános belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, urológiai, endokrinológiai, diabetológiai, felnőtt- és gyermekbőrgyógyászati, ortopédiai, proktológiai, érsebészeti, kézsebészeti, általános sebészeti, szemészeti, szülészet-nőgyógyászati, ultrahang-diagnosztikai, dietetikai, neurofiziológiai, reumatológiai, traumatológiai és citológiai-hisztológiai szakrendeléseket. Többféle szűrőprogramot is ajánlanak ügyfeleik számára. Tizenegy különböző egészségpénztárral állnak szerződésben.

Az utóbbi két évben nemcsak a fővárosi, de a vidéki hálózatunk építésére és fejlesztésére is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk – mondta Haraszti Péter, a TritonLife alapító-vezérigazgatója. Kiemelte: középtávon ennek óriási jelentősége lesz az ügyfelek magán- és közfinanszírozott ellátásában is. Szeretnék megmutatni, hogy hogyan lehet gazdaságosan, jó minőségben kiépíteni, és fenntartható módon üzemeltetni egy nagy, országos, integrált egészségügyi ellátóhálózatot.

Fotó: Arany Hajnalka

Hozzátette: a kaposvári egységek lefedik a Balatontól délre eső területet, Veszprém pedig kiváló földrajzi adottságainál fogva ideális a Balatontól északra található nagyobb régió ellátásának megszervezéséhez. Felidézte, hogy 2018-ban indultak el a vidéki fejlesztések.

A legfontosabb szereplő maga a beteg ember, az ő érdekei köré kell csoportosítani az ellátást úgy, hogy segítsék akár a közfinanszírozott betegellátást is. „Most kezdjük elérni azt a méretet, mikor a szakorvosi járó- és fekvőbeteg-ellátás valódi, rendszerszintű integrációjáról beszélhetünk” – tette hozzá a vezérigazgató. Egyre jelentősebb a fekvőbeteg-ellátás, ám emellett fontos a szakorvosi járóbeteg-ellátás is, amit egy országos foglalási és betegútmenedzsment-rendszerrel koordinálnak.

A budapesti Róbert Károly körúti, a debreceni, a szegedi, az egri, a kaposvári és most a legújabb veszprémi járóbeteg-ellátási fejlesztés mind ezt a célt szolgálja – mondta Fábián Lajos, a TritonLife csoport társtulajdonos elnöke és szakmai stratégiájának irányítója.

A TritonLife csoport gyorsan fejlődő, országosan terjeszkedő járó- és fekvőbeteg-ellátást nyújtó, valamint laboratóriumi diagnosztikával foglalkozó magánegészségügyi szolgáltató, árbevételük 2021 végére nettó 11,5 milliárd forintot ért el. Évente több mint 1800 gyermek születik a kórházaikban, hatezer műtétet végeznek, és 250 ezer az orvos-beteg találkozók száma.