Steven Spielberg magángépe több mint 116 ezer dollár (több mint 47 millió forint) értékben égetett el kerozint június óta, pedig többször is figyelmeztetett a globális felmelegedés veszélyeire – írja a New York Post.

A rendező gépe, egy Gulfstream G650-es a 16 út alatt mintegy 27 ezer kilométert repült június 23-a óta az ADS-B Exchange repülőket követő adatbázisa alapján, amelyet a Celebrity Jets gyűjtött össze. A számok ráadásul valószínűleg alulbecsülik a gép fogyasztását, hiszen legalább három út üzemanyag-fogyasztásával és távolságával nem számolnak.

Fotó: Mark Ralston / AFP

A sztár korábban arról beszélt, hogy a globális felmelegedés megrémiszti őt, sőt azt is elmondta, hogy mindenkit felelősségre kellene vonni a folyamatban betöltött szerepéért. Ugyanakkor az is lehet, hogy

Spielberg nem feltétlenül érti a klímaváltozás okait,

legalábbis erre utal, hogy amikor arról beszélt, hogy akik nem értik, hogy mekkora veszélyt jelent a gyermekeikre és az unokáikra, azok könnyelműen használják az aeroszolos spréket, amelyek pusztítják az ózonréteget.

A modern dezodorok azonban már nem használnak ózonkárosító anyagokat, és az ózonréteg csökkenése nem a fő oka a klímaváltozásnak, azt az üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedése okozza, amihez a Spielberg gépe által kibocsátott 179 tonnányi szén-dioxid jelentős mértékben hozzájárult.

A rendező repülője több mint 5700 kilométert ment június 29-én, a New York államban található Westhamptonból Amszterdamba, több mint 21 ezer dollárt költve üzemanyagra, majd onnan rotterdami kitérőt követően július 1-jén már vissza is tért Westhamptonba, újabb több mint 24 ezer dollárnyi kerozin árán. A repülő Westhamptonból ment Kaliforniába és Írországba is.

A gép által a légkörbe juttatott 179 tonnányi szén-dioxid az egyébként nem csekély, 16 tonnás amerikai éves személyenkénti átlagnál is több mint tízszer több, míg a globális fejenkénti éves átlag négy tonna több mint negyvenszerese.

A képmutatás területén Spielberg nincs egyedül, így például a Ne nézz fel főszereplője, a klímaváltozás ellen gyakran felszólaló Leonardo DiCaprio is előszeretettel utazik magánrepülőn. 2016-ban több mint 10 ezer kilométert repült ilyennel, hogy egy környezetvédelmi tevékenységéért kapott díjat vegyen át. Ugyanakkor a számok rávilágítanak arra is, hogy a klímaváltozásért nem a „túlnépesedés”, hanem a szupergazdagok mindenki más tetteit elhomályosító fogyasztása a fő felelős.