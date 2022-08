Az Európai Unió bővítését sürgette Olaf Scholz hétfőn, melynek keretében idővel Ukrajna, Moldova és Grúzia is a közösség tagja lehet, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a többségi döntéshozatal irányába történő fokozatos átmenet is szükséges feltétele a bővítésnek – írja a Reuters.

Fotó: Kay Nietfeld / AFP

Az Ukrajna elleni orosz invázió kapcsán a német kancellár, aki a prágai Károly Egyetemen tartotta beszédét, arra hívta fel a tagállamok figyelmét, hogy össze kell zárni, meg kell oldani a régi konfliktusokat, és új megoldásokat találni, továbbá megígérte, hogy Németország addig támogatja Ukrajnát, ameddig szükséges. A politikus Európa a jövőnk címet viselő beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a jövő a mi kezünkben van.

Scholz aláhúzta Németország elkötelezettségét az EU bővítése mellett, mert szerinte a Nyugat-Balkán országainak, Ukrajnának, Moldovának és Grúziának is csatlakoznia kell idővel a közösséghez. Az unió mellett a politikus szerint ideje a schengeni övezet kibővítésének is, szerinte ugyanis Horvátország, Románia és Bulgária is eleget tett az ahhoz történő csatlakozás feltételeinek is.

Azonban ebben az unióban tovább nőhetnek a különbségek a tagállamok között a politikai érdekek, gazdasági súly vagy épp társadalombiztosítási rendszerek terén, ezért a német kancellár szerint ez csak úgy lehetséges, ha sikerül a jelenlegi egyhangú döntéshozatalt igénylő működési módot fokozatosan többségivé alakítani a közös külpolitika vagy épp az adók területén, még ha ez Németországra is visszahat majd.

Scholz ígéretet tett arra is, hogy Németország további fegyvereket küld Ukrajnába a következő hetekben, sőt szerinte hazájának különleges felelőssége van az ukrán tüzérség és légvédelem felépítésében is.