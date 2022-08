A CPAC egy 1974-ben alapított jobboldali esemény, amelyet a kezdetek óta az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) szervez meg. Az első CPAC-n Ronald Reagan volt az első vezérszónok, azóta pedig a konzervatív elnökök, valamint a Republikánus Párt vezető alakjai rendszeresen megjelennek az eseményen. Korábban Ázsia, Dél-Amerika és Ausztrália is helyet adott már a CPAC-nek, idén azonban első európai országként Magyarország is megszervezte a konzervatív eseményt. A magyar kormányfő is felszólalt a májusi CPAC Hungaryn, a budapesti Bálnában, ahol a többi között ismertette a jobboldal sikeréhez alkalmazható 12 pontos receptjét.