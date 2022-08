Közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a majomhimlő kapcsán az Egyesült Államok csütörtökön – írja a Reuters. A lépés a várakozások szerint további finanszírozást és más eszközöket szabadíthat fel a betegség elleni küzdelem céljából. Az országban szerdáig mintegy 6600 esetet jegyeztek fel, a fertőzöttek túlnyomó többsége meleg férfi.

A bejelentés során Xavier Becerra amerikai egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy a fertőzésre adott válasz új szintre léphet és mindenkit arra kért, hogy vegye komolyan a betegséget. Az ország járványügyi központjának (CDC) vezetője, Rochelle Walensky pedig azt emelte ki, hogy

az intézkedés javítja a fertőzés terjedésével kapcsolatos adatok elérhetőségét, mely a sikeres válaszlépések előfeltétele.

Fotó: Nathan Posner / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Az amerikai kormányt kritikák sora érte a betegségre adott válaszlépései miatt, különösen, hogy

a fertőzés Amerikába érkezése előtt Európában kezdett el terjedni, ám mára az Egyesült Államokban található a legtöbb fertőzött.

A majomhimlő elleni oltásokból és gyógyszerekből hiány van, és sok esetben a kezelés a történetileg alulfinanszírozott szexuális egészséggel foglalkozó rendelőkre maradt.

A betegséget korábban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi szinten is aggodalmat kiváltó közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította, mely a szervezet legmagasabb szintű figyelmeztetése. A WHO múlt havi döntésének célja a koordinált nemzetközi fellépés kiváltása és az oltások és gyógyszerek fejlesztésének finanszírozása volt.

A kormányok világszerte jelenleg a majomhimlővel szemben is hatékony himlőoltások és kezelések bevetésével küzdenek a fertőzés terjedése ellen.

Az amerikai kormány mintegy 600 ezer adag vakcinát osztott szét a Bavarian Nordic cég Jyennos nevű oltóanyagából és 14 ezer adagot tett elérhetővé a Siga Technologies kezeléséből, ám arról nem közölt információt, ezek közül hányat adtak be. Walensky a bejelentésen több mint 1,6 millió magas kockázatú személy beoltását jelölte meg célként.

Az ország élelmiszer és gyógyszerügyi hivatalának (FDA) élén álló Robert Califf pedig arról beszélt, hogy az ügynökség egy más típusú bőr alatti oltás engedélyezésével növelné meg az elérhető vakcinák számát.

Az új módszerrel a korábbi fiolánkénti egy adag akár ötre is nőhet.

Miután a betegség kapcsán Kalifornia, Illinois és New York állam is vészhelyzetet hirdetett, Joe Biden két szövetségi tisztviselőt nevezett ki, akik a betegségre adott kormányzati választ koordinálják.

Biden egészségügy főtanácsadója, Anthony Fauci a Reutersnek adott csütörtöki interjújában kiemelte a meleg közösség vezetőivel történő együttműködés kritikus szerepét a betegség elleni harcban, ám óva intett a melegek stigmatizálásától.