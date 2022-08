Az Északi Áramlat zavartalan működéséhez szükséges turbina kapcsán dalban közli a gondolatait egymással a Siemens és a Gazprom – írja a Bloomberg. Először a hétvégén a Siemens tett közzé a Twitteren egy – időközben törölt – bejegyzést, amelyben arról írtak, hogy a Kanadából a németországi Mülheimig eljutott turbina látható, amely a vállalat szerint magányos.

Fotó: Bernd Thissen / DPA Picture-Alliance via AFP

Ezért a posztban arra kérték a követőiket, hogy csináljanak a Spotify-on egy playlistet az árván maradt alkatrésznek, és első számként ehhez a The Police együttes So Lonely (Olyan magányos) című számát javasolják. A Gazprom egy pillanatra sem maradt adós a válasszal, az ő javaslatuk a Judas Priesttől a Breaking the Law (Megszegni a törvényt) volt, valószínűleg a szankciók áthágására utalva.

Why don’t you take this trackhttps://t.co/utYBbQ0l2R — Gazprom (@GazpromEN) August 19, 2022

A számok közé a twitterezők javasolták a Depeche Mode-tól az Enjoy the Silence-t, a The Beatlestől a Back in the USSR-t, a Queentől az I Want to Break Free-t vagy a Talking Headstől a Road to Nowhere-t, de érkezett Madonnától a Frozen vagy Kanye Westtől a Coldest Winter is javaslatként.