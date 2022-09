Bruce Willis lett az első hollywoodi sztár, aki eladta a képmásához való jogait, hogy ezzel lehetővé tegye egy „digitális ikerpár” létrehozását – írta meg a Telegraph. Ennek hála a sztár úgy szerepelhet majd új filmekben, vagy reklámokban a jövőben, hogy egyébként már visszavonult a szakmától és egyetlen forgatásra sem fog elmenni.

Bruce Willis digitális ikertestvére egy rövidfilmben.

A digitális iker létrehozásához Deepfake (mélyhamisító) technológiát alkalmaznak.

A technológia segítségével a gyártóknak annyi a dolguk, hogy betáplálnak a rendszerbe rengeteg Bruce Willisről készült felvételt, fotót és rögzített hangot, amiket felhasználva a mesterséges intelligencia képes bármilyen helyzetben megalkotni a színész digitális mását.

Willis a digitális ikreket gyártó amerikai Deepfake nevű cégnek adta el a kinézetéhez tartozó jogait, akik így megrendelésre bármilyen alkotásba bele tehetik a színészt. Már készült is egy rövidfilm akció-vígjáték műfajban, amiben Willis digitális ikre szerepel.

Tetszett az a precizitás, amellyel a karakteremet megalkották. Ez egy átlagos minifilm akció-vígjáték műfajban. Számomra ez egy nagyszerű lehetőség, hogy visszatérjek a képernyőkre

– írta Willis a honlapján közzétett nyilatkozatban.

A letűnt korok sztárjai is visszatérhetnek a mozivásznakra

A Deepfake technológia egy kifejezetten ijesztő jelenséget is magával hoz, hiszen kiválóan alkalmazható lesz politikai dezinformáció terjesztésére. Bármelyik politikus digitális ikre megalkotható lesz és bármilyen szavakat a szájukba lehet adni. Erre már volt is példa az orosz–ukrán háború kapcsán is, amikor európai politikusok egy hamis Volodimir Zelenszkijjel értekeztek videóhíváson keresztül.

A szellem már kibújt a palackból és

Hollywood úgy áll hozzá, hogy a veszélyei mellett az előnyeit is ki kell aknázni ennek a technológiának.

A jövőben ez megnyitja majd a lehetőséget az álomgyárnak, hogy a színészek akár a haláluk után is tovább játszanak a filmekben. Emellett a technológia ahhoz is utat enged, hogy már régen halott sztárokat is ismét feltámasszanak a digitális téren keresztül. Erre már volt is példa a Star Wars: Zsivány egyes című filmben, amikor a fiatal Carrie Fishert szerepeltették a film végi záró jelenetben.

A hollywoodi akciósztár Bruce Willis az idei év elején jelentette be, hogy visszavonul a filmezéstől, miután afáziát diagnosztizáltak nála. A 67 éves színész több mint 70 filmben szerepelt karrierje során, a leghíresebb szerepe pedig a Die Hard filmekben John McClane akcióhős. Az új technológia miatt lehetséges, hogy Willis több mint 70 alkotást számláló filmográfiája még sok produkcióval fog bővülni.