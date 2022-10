Múlt héten Floridában és több más déli államban is számos autót sodort magával az Ian hurrikán, pedig a szakértők előre figyelmeztették a tulajdonosokat a közelgő veszélyre. Most az NICB nevű nonprofit szervezet, amely a biztosítási bűnözés ellen próbál fellépni, azt állítja, hogy a jelentős káresemények után a csalók is megjelentek. A bűnözők módszere az, hogy

megkeresik a romok között a nem totálkáros autókat, majd azokat meglovasítva, különböző csatornákon keresztül megpróbálják sértetlen járműként továbbértékesíteni.

Fotó: Paul Hennessy / AFP

A Fox Business cikke szerint túl korai lenne megállapítani, hogy hány autót rongált meg a hurrikán, de a csalás kockázata most nagyobb lehet, mint a korábbi hurrikánok megjelenése után. David Glawe, az NICB vezetője szerint a használt járművek ára 2019 óta csaknem 40 százalékkal nőtt, így az elárasztott autók eladása hihetetlenül jövedelmező, és ezért vonzó megoldás a szélhámosok, tolvajok számára. Megjegyezte, hogy a használtautó-piac elég jól fut az Egyesült államokban, és

ez csak egy újabb lehetőség a bűnözőknek, hogy az ellopott floridai kocsikat átszállítsák és értékesítsék más államokban.

Az NICB szerint a fogyasztóknak figyelniük kell az esetleges rejtett árvízi károkra, amikor használt járműveket vásárolnak, és ellenőrizniük kell a vízkár nyomait. A rozsdás csavarok vagy más elszíneződött fémalkatrészek, sár vagy víz alá merülés jelei a motorban vagy a műszerfal alatt is beszédesek lehetnek. Sőt, a vásárlás előtt a vevő ellenőrizni tudja az NICB adatbázisába, hogy az autó érintett volt-e árvízben.

A szervezet adatai azt mutatják, hogy