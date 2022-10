Egyre több luhanszki település felett lobog az ukrán zászló

Szerhij Hajdaj, a Donyec-medencében lévő Luhanszk megye kormányzója megerősítette szerdán, hogy az ukrán csapatok több települést is felszabadítottak az orosz megszállás alól a régióban.

Fotó: Anatolij Sztepanov / AFP

Immár hivatalosan is megkezdődött a luhanszki régió megszállásának megszüntetése. Több település már felszabadult az orosz hadsereg megszállása alól, az ukrán erők ott már ukrán zászlókat tűznek ki

– írta a kormányzó a Telegram üzenetküldő portálon.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szakértői legfrissebb elemzésükben azt írták, hogy az ukrán csapatok jelentős sikereket értek el a déli Herszon megyében, miközben folytatják az előrenyomulást keleten, a harkivi és a luhanszki régiókban. Az ISW szerint

az ukrán ellentámadás akadályozza Oroszország azon kísérleteit, hogy további lőszereket, tartalékokat, mozgósított embereket és védelmi felszereléseket helyezzenek előbbre.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegramon reagált arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a herszoni, zaporizzsjai, donyecki és luhanszki megszállt területek Oroszországhoz csatolásáról szóló törvényeket.

Egy terrorista ország erőszakos döntései nem érik meg azt a papírt, amelyen aláírták. Egy kollektív őrültek háza él tovább egy kitalált világban

– jelentette ki Jermak. Szavai szerint az orosz őrületre a legjobb gyógyír az ukrán fegyveres erők, a nagy pontosságú fegyverek és az offenzíva.

Térjünk vissza a valóságba, visszaszerezzük mindazt, ami a miénk

– zárta üzenetét az elnöki iroda vezetője.

Olekszandr Sztaruh Zaporizzsja megyei kormányzó arról adott hírt, hogy szerdán

az oroszok Iszkander rakétákkal mértek csapást Zaporizzsjára és környékére.

A támadásban Hujlajpole településen életét vesztette a helyi kistérségi tanács alelnöke és egy helyi vállalat vezetője.

Az ukrán vezérkar szerdai jelentésében közölte, hogy Oroszország vesztesége az Ukrajna elleni háborúban elérte a 61 ezer katonát. Előző nap az ukrán hadsereg kétszáz orosz katonát, négy helikoptert, négy drónt és 11 harckocsit semmisített meg. Ezeket a számokat független forrásból nem lehet ellenőrizni.