Az amerikai jegybankot a 2007–2008-as nagy pénzügyi válság idején vezető Ben Bernake, valamint Douglas Diamond a University of Chicagotól és Philip Dibvig a Washington Universitytől kapták az idei közgazdasági Nobel-díjat – közölte a Svéd Királyi Tudományos Akadémia hétfőn.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

A trió a bankrendszer és a pénzügyi válságok kapcsolatát vizsgáló kutatásaiért kapta meg a díjat, amelyet Fed-elnökként Bernake később a gyakorlatban is kamatoztatni tudott, így a világ 2008 után elkerülte a múlt század harmincas éveit meghatározó depressziót.

A díjazottak személyét bejelentő John Hassler a Stockholmi Egyetemtől ki is emelte, hogy a 2008-as krízisre adott válaszok támaszkodtak is az általuk végzett kutatásokra. A The Wall Street Journalnak nyilatkozva Diamond elmondta, hogy meglepte a díj, arról telefonon értesült, ami álmából verte fel.

A „helikopterpénz” hasonlatot egyébként nem Bernanke, hanem Milton Friedmann vetette fel még 1969-ben, de aztán erősen az előbbi nevéhez kötődött.