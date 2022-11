Joe Biden világossá fogja tenni Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatandó megbeszélésén, hogy az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust Pekinggel – nyilatkozott újságíróknak az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója Biden különgépének fedélzetén. A két nagyhatalom vezetője első alkalommal találkozik személyesen Biden hivatalba lépése óta a G20-ak csúcstalálkozóján, amelyet az indonéziai Bali szigetén rendeznek.

Joe Biden jól ismeri kínai kollégáját, bár elnökként először találkozik vele személyesen.

Fotó: Pool For Yomiuri



„Az elnök úgy látja, hogy az Egyesült Államok és Kína éles versenyt folytat, de ennek a versenynek nem szabad konfliktusba vagy konfrontációba torkolnia” – mondta Jake Sullivan. – Felelősségteljesen kell menedzselni a helyzetet, és vannak területek, ahol együtt tudunk működni” – tette hozzá. Sullivan szerint „a kétoldalú megbeszélés eltarthat majd pár óráig”. Biden maga is emlékeztetett, hogy jól ismeri Hszit. „Több időt töltöttem vele, mint a világ bármelyik másik vezetőjével – nyilatkozta a hét végén. – Mindig őszinte vitát folytattunk. Soha nem volt semmiféle félreértés azt illetően, hogy melyikünk hol áll” – tette hozzá.

Biden Kambodzsából utazik Balira, ahol részt vett a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozóján, és kétoldalú megbeszéléseket is folytatott, többek között dél-koreai kollégájával. Sullivan szerint a kambodzsai látogatás megmutatta, hogy hatalmas igény van az amerikai szerepvállalásra a térségben. Elmondta azt is: Biden úgy érzi, hogy az amerikai félidős választások eredményei erős pozíciót teremtenek számára a nemzetközi színtéren. Elmaradt a republikánus vörös hullám, és vasárnap az is kiderült, hogy a demokraták megőrizték a szenátusi többséget.