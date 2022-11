Ukrajna egyik magas rangú biztonsági tisztviselője megerősítette, hogy iráni katonai tanácsadókat öltek meg a Krím félszigeten, és figyelmeztetett, hogy a megszállt ukrán területen tartózkodó többi, Moszkvát támogató iráni állampolgár is célponttá válik – számolt be a The Guardian.

Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára elmondta, hogy a likvidált irániak azért tartózkodtak a Krím félszigeten, hogy segítsenek Oroszországnak a teheráni kormány által biztosított Shahed-136 fegyveres drónok használatának betanításában. Azt nem közölte, hogy az akció során hányan vesztették életüket.

Korábban az izraeli sajtó arról számolt be, hogy az ukrán katonai titkosszolgálati tevékenység nyomán tízen halhattak meg a Krím félszigeten. A francia lapnak nyilatkozó Danilov pedig világossá tette, hogy minden új iráni katonai jelenlétet célba fognak venni.

Nem szabad ott lenned, ahol nem kellene lenned. A területünkön voltak. Nem mi hívtuk meg őket ide, és ha együttműködnek a terroristákkal, és részt vesznek nemzetünk elpusztításában, meg kell ölnünk őket

– mondta Danilov egy kijevi interjúban.

Mint korábban a Világgazdaság is beszámolt, októbertől az orosz légicsapások jelentősen felerősödtek, és a támadások során gyakran használtak iráni drónokat. A támadások célpotja rendre az infrastruktúrát célozta, főként az energiaellátást nehezítve az országban.

