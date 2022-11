Olaszország engedélyezte, hogy 179 migránssal a fedélzetén kikössön Cataniában egy hajó, de másik hajók többszáz migránssal nem tehették meg ugyanezt.

A német zászló alatt hajózó Humanity1-et partot érése után átvizsgálták, és ezt követően 35 férfi kivételével engedélyezték az utasok - kiskorúak és orvosi ellátásáre szorulók partra szállását - közölte hírügynökség jelentések szerint az SOS Humanity civil szervezet, amely szerint a kapitány nem hajlandó elhagyni a hajót, amíg mindenki partra nem léphet.

Aboubakar Soumahoro, az ellenzéki Olasz Baloldal (SI) és a Zöldek választási szövetségének képviselője, aki a kikötőben tartózkodott, a Twitteren sérelmezte a hatóságok eljárását.

Catania kikötőjében kiválogatják azokat, akik partra szállhatnak

- írta, az MTI jelentése szerint.



Közben megérkezett ugyanoda 572 emberrel a fedélzetén a norvég zászló alatt közlekedő Geo Barents, amelyet szintén át fognak vizsgálni.

A Giorgia Meloni vezette új olasz kormány lezárta a kikötőket a civil csoportok mentőhajói előtt, és ragaszkodik hozzá, hogy a zászlójukat adó országok fogadják be a szállítottt migránsokat. Matteo Piantedosi belügyminiszter közölte, hogy a Humanity1 is csak addig tartózkodhat olasz vizeken, amíg a kiskorúak és a sürgős orvosi ellátásra szorulók partra szállnak.

A német hajót azután engedték kikötni, hogy Németország és Franciaország is felszólította Rómát: biztosítson kikötőt a migránsoknak. A két ország azt is jelezte, a migránsok egy részét befogadnák.

Die RISE ABOVE mit 93 geretteten Menschen an Bord vor der Küste Siziliens.

📸 Joshua Wedler / @soshumanity_de pic.twitter.com/Cn42OdlQFx — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) November 5, 2022

Másik két hajónak az olaszok nem ajánlották fel a kikötés lehetőségét. A német Rise Above 93 migránssal a hétvégén ért olasz vizekre Szicíliától keletre, hogy védelmet keressen a viharos tengeren, de többszöri kérelmúkre se kaptak engedélyt kikötni - írta az MTI. Az SOS Méditerranée francia jótékonysági szervezet üzemeltetette Ocean Viking 234 migránssal a fedélzetén a Messinai-szorostól délre, nemzetközi vizeken maradt.