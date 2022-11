Repedések Kijevben: Zelenszkij féltékeny a tábornokára, attól tarthat, lecserélnék rá

A hírek szerint egyre féltékenyebb tábornoka, az ukrán erők főparancsnokának növekvő népszerűsége miatt Volodomir Zelenszkij ukrán elnök. Az tény, hogy Ukrajnában jelenleg az egyik legkedveltebb hatalomban lévő embernek Valerij Zaluzsnij számít. A katonai vezető népszerűsége szeptemberben lőtt ki, amikor az ukrán hadsereg sikeres ellentámadást indított az orosz megszálló erők ellen.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Zaluzsnij akkor folyamatosan szerepelt a hírekben, többször adott ki nyilatkozatot és interjúkat is vállalt, amelyekben az ukrán katonákat méltatta. Az ukrán nép pedig őt. A Financial Times szerint ebből lehetett elege Voloromir Zelenszkijnek. Az elnök ugyanis több hírforrás szerint is arra utasította tábornokát, hogy vegyen vissza a szereplésekből.

Hátraarcban az oroszok, akár a Krímig is visszanyomhatják őket az ukránok A brit hírszerzés információi szerint az orosz hadsereg 60 kilométerre a jelenlegi fronttól, a Krím félsziget határánál kezdte beásni magát, azaz még erőteljesebb ukrán előrenyomulás várható.

Noha a lapnak ezt mindkét fél tagadta és úgy fogalmaztak az elnöki irodából is, hogy ez csak egy újabb kísérlet arra, hogy ellentétet gerjesszenek a kijevi vezetés körében, a Financial Times megjegyzi:

azok a források, akik ismerik a történteket, megerősítették nekik, hogy valóban volt ilyen kérés, mely szerint Zaluzsnij ne szerepeljen annyit.

A témára természetesen egyből ráugrott az orosz média is. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint ez máris annak a jele, hogy fejetlenség van az ukrán hadsereg legfelsőbb vezetésében és Zelenszkij korábban azon is gondolkozott, hogy leváltja a tábornokot, mert attól tartott, hogy amennyiben népszerűbbé válik, mint ő, akkor akár az elnöki széke is veszélybe kerülhet.

Sőt, Vladimir Rogov, a megszállt zaporizzsjai régió orosz vezetője szerint magát Zelenszkijt pedig a nyugati vezetők szeretnék lecserélni. Az ő számukra szintén opciót jelenthet az ukrán elnöki székben Zaluzsnij.

Valerij Zaluzsnij / Fotó: AFP

A 49 éves Zaluzsnij már 2014-ben, a szakadárokkal vívott harcokban is felhívta magára a figyelmet. Akkori beszámolók szerint olyan gyorsan tudta mozgatni a tüzérségi ágyúit lehetetlen körülmények között, hogy az ellenségnek esélye sem volt reagálni rá.

Tettei miatt hősként ünnepelték, így nem csoda, hogy 2021 nyarán ő lett a hadsereg főparancsnoka. Ma már sok ukrán szemében ő a legfőbb oka annak, hogy Ukrajnát még nem kebelezte be Vlagyimir Putyin és 9 hónap után is sikerrel veszik fel a harcot a megszállókkal. Zaluzsnij egyébként saját maga mindig szerényen fogalmazott eredményeiről és inkább az alatta szolgáló tábornokokat emelte ki.