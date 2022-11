Egy, az ukránok oldalán harcoló 25 éves tajvani férfi meghalt a háborúban – közölte Tajpej. A tajvani sajtó szerint Tseng Sheng-kuang a kelet-ukrajnai Luhanszk városában zajló harcok során megsérült, és a vérveszteségbe halt bele. Valószínűleg ő az első tajvani, aki az orosz-ukrán háborúban az életét vesztette. Felesége szerint a fiatal júniusban utazott Ukrajnába, és korábban a tajvani fegyveres erőknél is szolgált.

Fotó: Alexey Maishev / Sputnik / Sputnik via AFP

Közben az al-Dzsazíra tudósítója szerint rendkívül heves harcok zajlanak a háború előtt 71 ezres donyecki városnál, Bahmutnál. A Wagner zsoldoscsoport szerint az orosz erők megkezdték a behatolást a városba, amit nem lehet megerősíteni a szüntelen fegyverropogás miatt. A pánarab hírtelevízió szerint az ukrán katonák még mindig a városban vannak, az épületek pedig súlyosan megrongálódtak.

Kijevet az áramkimaradások mellett a vízellátás és a fűtéshálózat leállása is fenyegeti, ami az elektromos hálózatot ért orosz csapások miatt következhet be Vitalij Klicsko polgármester szerint. A bokszolóból lett politikus szerint a főváros lakóinak takarékoskodniuk kell az ellátással, és fontolóra kell venniük az ideiglenes kiköltözést is, amit a legrosszabb forgatókönyvnek nevezett.