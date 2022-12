Felszólítjuk a főpolgármestert a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának érvénytelenné nyilvánítására, és egy új pályázat kiírására – írja közleményében a Demokratikus Koalíció fővárosi frakcióvezetője, Szaniszló Sándor.

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

A XVIII. kerületi polgármester azt állítja, Karácsony Gergely pályázati felhívást adott ki a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának betöltésére, és tudomása van arról, hogy a kiírt főigazgatói pályázatra többen jelentkeztek, közöttük nemzetközi szinten is elismert szakemberek, multinacionális cégnél tapasztalatot szerzett vezetők, illetve egy hasonló profilú vállalat korábbi vezetője is, ennek ellenére a mai bíráló bizottsági döntésre csak egy jelöltet engedtek be – az Állatkert egyik kommunikációs munkavállalóját –, mindenki mást anélkül zártak ki, hogy lehetőséget kaptak volna a személyes bemutatkozásra.

A Demokratikus Koalíció visszautasítja a vezetői pályázatok testre szabását és megbundázását!

– írja a párt, amely felszólítja Karácsony Gergelyt egy új, tisztességes pályázat kiírására.

Szaniszló Sándor egyébként polgármesterként élére állt annak a kezdeményezésnek, hogy ellenzéki vezetésű kerülete légiutas adót vessen ki – a Világgazdaság által megkérdezett légiipari ügyvezető és adószakértő is úgy vélik, jogszerűtlen az intézkedés, ami ráadásul hatalmas csapást mérne a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér régiós erejére is.