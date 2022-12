Az Europol és a spanyol Guardia Civil közös nyomozása egy kiterjedt lóhúskereskedő hálózatot leplezett le, amelynek kapcsán összesen 41 embert tartóztattak le – derül ki az Europol csütörtöki közleményében.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hálózat a fogyasztásra alkalmatlan lóhús nyomon követhetőségével trükközve juttatta a termékeket a piacra,

a szükséges dokumentumokat meghamisították, ráadásul az illegális eladás mellett pénzmosás, okirathamisítás és élelmiszercsalás is szerepel a vádak között. A lóhús a spanyol mellett a belga, német és olasz piacokon talált gazdára.

A spanyolok 35 főt tartóztattak le a szervezet tagjaiból, míg a nemzetközi együttműködés keretében további hat főt a belga szövetségi rendőrség tartóztatott le.

A razziák során mintegy fél tonna lóhúst is lefoglaltak.

A gyanúsítottak között az érintett hat cég vezetői mellett vannak azok, akik az állatokat levágták a szabályozást megkerülve, a szállítást intézők és a hamis papírokat kiállító állatorvosok is.

A hálózat nem élelmiszercéllal tenyésztett lovakat szerzett be ingyen vagy állatonként 100 euróért, így a nyereség is nagy volt. A szervezet titkos létesítményeiből a hatóságok 80 lovat is előkerítettek. A rossz körülmények között tartott állatok szabályozatlan feldolgozása, és az állatorvosi felügyelet hiánya miatt az illegális hús különböző betegségek veszélyét is magában rejti.

Akár egyetlen szállítmány is 35 ezer eurót hozhatott a szállítást végzők konyhájára, így a szervezet logisztikai szárnya mintegy 4,5 millió eurós forgalmat generálhatott és mintegy 1,5 millió euró nyereséget könyvelhetett el a mások által már leírt lovak értékesítéséből.

A lóhússal kapcsolatban 2013-ban rázta meg egy nagyobb botrány Európát, amelynek magyar vonatkozásai is voltak.