Szinte teljesen elvágta az orosz–ukrán háború a Magyarországra vezető cigarettacsempész-útvonalakat – leginkább erre lehet következtetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavalyi adataiból. A hatóság az elmúlt esztendőben 25 millió szál jogellenesen behozott vagy itthon ilyen módon előállított cigarettát foglalt le, amihez 12 tonna finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány társult. Az összes feketeáru értéke nem érte el a hárommilliárd forintot.

Fotó: NAV

Egészen más képet mutatott ugyanakkor az egy esztendővel korábbi adatsor, az ugyanis 175 millió szálas és 66 tonnás mennyiségről, valamint több mint 21 milliárdos feketepiaci értékről szólt.

S ugyan 2021 ebből a szempontból rekordév volt, a korábbi esztendőkben is bőven túllépték a lefoglalási adatok a tavaly rögzített számokat.

A látványos visszaesés okát minden bizonnyal az orosz–ukrán háborúban kell keresni.

Tavaly megannyi hír érkezett arról, hogy az ukrán hatóságok árgus szemmel figyelik a magyar határszakaszt is, megakadályozandó, hogy a katonakorú férfiak elhagyják az országot. A magyar oldalon is megnövekedett a hatósági jelenlét: a menekültek ellátása miatt az állam több szervezete is fokozta tevékenységét a határ menti területeken, de érdemes felidézni azokat az év eleji sajtótudósításokat is, amelyek arról számoltak be, hogy a honvédség egységei az ország különböző pontjairól az északkeleti határ felé vették az irányt. Emlékezetes képek készültek például február végén a Vásárosnamény főterén álló magyar páncélozott csapatszállítókról és fegyveres honvédekről.

Mindezzel együtt azt is szóba kell hozni, hogy a hagyományos füstölnivaló mellett manapság a NAV-nak komoly feladatot ad az Elf Bar és a hozzá hasonló, más ízesített elektronikus cigaretták kiszűrése is. Ezek a termékek egészen eltérő úton érkeznek az országba, és vásárlóközönségük is különbözik. A jellemzően az elektronikus kereskedelem csatornáin behozott – egyébként illegálisan terjesztett – termékek leginkább az iskolások körében számítanak népszerűnek.