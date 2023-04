„Hogy néz ki az a világ, amiről én nem tudok semmit? Nagyon nehéz megmagyarázni. Én is sokszor gondolkozom ezen. Hogy ha majd egyszer nem leszek, minden ugyanúgy megy tovább? Rossz hírem van: igen! Minden ugyanúgy megy tovább” – többek között ezt mondta nevetve évekkel ezelőtt R. Kárpáti Péter Élet az élet után – Halálközeli élmények Magyarországon című könyvének apropóján készült dokumentumfilmben a 74 esztendősen elhunyt Vágó István. A legendás műsorvezető szerint egy dolognak van értelme: hogy ezt a ránk szabott kicsi időt próbáljuk kellemesen, békében, barátságban eltölteni. A könyvben azt írta: „Nem tudom, hogy van-e élet a halál után. Mindenesetre annak tulajdonítok nagyobb valószínűséget, hogy nincs, ugyanis nincs arra vonatkozó konkrét információm, arra vonatkozó tényanyag, hogy lenne.”

Vágó István a kulisszák mögött

Fotó: RTL Sajtóklub

Kollégái, barátai, pályatársai szerint pontosan ilyen racionális, állandóan gondolkodó, tanuló, kiapadhatatlan tudásszomjjal felvértezett ember volt az ország egykori legnépszerűbb vetélkedőjének, a Legyen ön is milliomos!-nak a műsorvezetője, akit most egy ország gyászol. Pártársai, a Demokratikus Koalíció tagjai mellett rajongói, barátai, tisztelői, valamint többek között Karácsony Gergely főpolgármester és Rónai Egon műsorvezető is megemlékezett róla közösségi oldalán.

Utóbbi azt írta:

Vágó. A kvízmester. Sokszor mondják másokra is. De ő volt az első és voltaképpen az egyetlen igazi. A szakmánk, a hazai televíziózás egyik megformálója. Valamiképpen mindig ragaszkodott a tudáshoz, a tudományhoz, a tényekhez. Az utolsó évtizedben harcosan politizált, megosztotta ez nyilván a rajongóit – vitatkozott, érvelt, de nem akart hivatásos (megélhetési) politikus lenni. Remek televíziós, nagy műveltségű kolléga, akit gyászolok. István, nyugodj békében!

Vágó Istvánra természetesen az RTL is megemlékezett, többek között képgalériával, valamint a legendás felvétellel: az egyetlen alkalmat idézték fel, amikor elvitték a Legyen ön is milliomos! fődíját, a 40 millió forintot.

A műsorban 10 millió forintot nyert Csóka János is megemlékezett Vágó Istvánról, mert bár nem voltak barátok, végtelenül büszke rá, hogy játszhatott vele. A Bárdos András kötetében megjelent idézettel búcsúzott:

„Egyszer volt egy játékosom, úgy hívták, Csóka János. Cigány fiú volt, és nagyon értelmes, életcéljának tekintette, hogy segítsen a cigányságon. Na, hát őt, bevallom, segítettem.

– Az nem csalás?

– Döntsd el. Az volt a kérdés, ki írta a Német requiemet. Brahms írta, de ő érezhetően Bach felé hajlott. És akkor azt mondtam neki, szó szerint: csócsálja még egy kicsit a címet. Szerinted miért mondtam?

– Mert Bach idejében még nem volt Németország?

– Bravó. Pontosan. Sok?

– Nekem elég lenne.

– Neki is elég volt. Csaltam? Ennyit lehet segíteni. Ha nem veszi a lapot, elengedem a kezét.”

Vágó István gyógyszer-vegyészmérnöki diplomát szerzett, majd külkereskedőként dolgozott. 1976-ban egy barkochbajátékkal kezdte tévés karrierjét, utána jó néhány vetélkedőt vezetett az MTV-n, az RTL Klubon, a TV2-n, a Story4-en. Grétsy Lászlóval évekig közösen vezette az Álljunk meg egy szóra! című nyelvművelő, Juhász Árpáddal a Kalendárum című tudományos ismeretterjesztő adást. Módos Péter mellett műsorvezetője volt a Pulzus című könnyűzenei adásnak, kilenc éven át közvetítette az Eurovíziós Dalversenyeket.

1997-ben alapította meg a Favágók zenekart. Tagja és alelnöke volt a Tényeket Tisztelők Társaságának, amelynek fő célja a racionális gondolkodás terjesztése például a babonákkal, az ezotériával szemben. 2005 második felében kilépett, mert a társaság működését nem tartotta elég hatékonynak. 2006 decemberétől egy másik szervezetet, a Szkeptikus Társaságot alapította meg. Kapott Médiasztárok díjat, a Kamera Hungárián a legkedveltebb televíziós személyiségnek bizonyult, a Pro Urbe Budapest és a Prima Primissima Prima díját is megkapta.

A Világgazdaságnak adott interjúban tíz évvel ezelőtt úgy fogalmazott: egy igazi, intellektuális párbeszéd mindig kétszemélyes.

Vágó Istvánt a Demokratikus Koalíció saját halottjának tekinti.