Sajtóközleményt adott ki a 4%Fitness edzőterem-hálózat tulajdonosa, miután Karácsony Gergely kritikát fogalmazott meg róluk annak kapcsán, hogy új egységet nyitnak az egykori Hauer cukrászda helyén.

Fotó: Színes Erzsébetváros / Facebook

A főpolgármester egy péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a konditerem létrejötte az ikonikus cukrászda helyén azt bizonyítja, hogy ma Budapest értékes útjai autópályaként működnek, és emiatt szlömösödik a kereskedelmi tevékenység. Ezt a pusztító folyamatot pedig meg akarja fordítani. „És ha így lesz, biztos vagyok benne, hogy a Hauer is újjáéled majd” – tette hozzá. Miután a kommentelők felhívták Karácsony Gergely figyelmét, hogy az egészséges életmód szempontjából egy konditerem hasznosabb, mint egy cukrászda, a városvezető kiegészítette a posztját azzal, hogy „természetesen szükség van konditermekre is, azonban nem mehetünk el szó nélkül a város történelmi vendéglátóhelyeinek pusztulása mellett”.

Válaszolt Karácsony Gergelynek a konditerem tulajdonosa

A főpolgármesteri kifakadásra viszont reagált Csarnai Csaba, a 4%Fitness tulajdonosa. Közleményét azzal kezdte, hogy senki sem örül annak, ha egy olyan jelentős hely, mint a Hauer cukrászda bezár, ezt személy szerint is sajnálja. Ugyanakkor felhívta a figyelmet rá, hogy a Hauer bezárására azért került sor, mert nem tudott nyereségesen üzemelni.

Más cukrászdakoncepció fel sem merült az ingatlan tulajdonosa részéről, tudomásunk szerint kínai étterem lett volna a másik opció

– emelte ki. Azt is elmondta, hogy a többszintes ingatlant egy a 4% Fitness GYM-be járó vendég vásárolta meg, aki az egész területet hasznosítani kívánta. Ez az előzménye annak, hogy végül ők bérelték ki az egész helyiséget.

Milyen konditerem nyílik a Hauer helyén?

Jelezte továbbá, hogy a szeptemberre elkészülő edzőterem neve 4% Fitness Candy lesz, amivel szeretnék a tiszteletünket kifejezni a Hauer cukrászda emlékének, és ezt a tervek szerint a dizájnban is meg szeretnék jeleníteni. Arra is rámutatott, hogy a háromszintes komplexum nem csupán hiánypótló lesz, de hozzájárulhat ahhoz is, hogy a sportolni vágyók megfizethető edzőteremhez jussanak, immár a Blaha Lujza térnél is. Végül azt is hangsúlyozta, hogy a beruházás nem csupán a leendő vendégeiknek fog lehetőséget nyújtani, hanem

az edzőterem megnyitásával várhatóan 50-80 alkalmazotti és személyi edzői munkahelyet teremtenek.

A Budapest nyolcadik kerületében, a Rákóczi út 47–49. szám alatt működött Hauer cukrászda tavaly november végén húzta le a rolót a megemelkedett energia és alapanyagárak, illetve a visszaeső turizmusra hivatkozva. A 4%Fitness a hírek szerint egy 2000 négyzetméteres, jól felszerelt edzőtermet ad majd át, ahol csoportos órákat és „only girls” részleget is kínálnak. Azt ígérik, mindez Budapest legjobb bérletáraival lesz elérhető.