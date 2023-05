A Harvard Egyetem díszdoktori címet adományozott hat embernek a csütörtöki ünnepségen a Tercentenáriumi Színházban. A díjazottak között van egy Nobel-díjas, egy színész, egy biokémikus, egy történész, a Radio Bilingüe társalapítója és egy kitüntetett katonai vezető.

Díszdoktori címet kapott Karikó Katalin az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó biokémikus is. A Szegedi Tudományegyetemen doktori címet szerző Karikó karrierje kezdetén a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott, majd az Egyesült Államokba költözött – idézte fel a Harvard Gazette Karikó tudományos pályáját.

Fotó: C. J. Gunther / MTI

Külföldi pályájának első állomása a Perelman School of Medicine volt, ahol az RNS immunrendszert aktiváló képességét vizsgálta, amely kikövezte az utat a Pfizer-BioNTech és a Moderna által kifejlesztett Covid-vakcinák előtt.

Az mRNS-vakcinák a koronavíruson kívül egyéb betegségek kezelésére is reményt adhatnak a jövőben, például a bőrrák kezelésében is áttörést hozhatnak.

A Time magazin 2021-ben Az év hősei közé választotta a biokémikust, megkapta a Japán Díjat, a kanada Gairdner Díjat, a tudományos Oscar-díjat (Breakthrough Prize in Life Sciences díj) és az Amerikai Tudományos Akadémia díját, a 2022. évi Jessie Stevenson Kovalenko Medált. 2013 és 2022 között a BioNTech alelnöki posztját töltötte be. A Carnegie Corporation of New York 2021-ben tüntette ki, a bevándorlóknak az amerikai élethez való hozzájárulásával.