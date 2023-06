Orosz–ukrán háború 479. nap – friss hírek

Taktikai sikerekről számolnak be az ellentámadásban lévő ukránok. Süket fülekre találtak Kijevben a békéért könyörgő afrikai politikusok, most megpróbálkoznak Moszkvában is.

1 órája | Szerző: Pető Sándor

A hidegháború óta először nem tudta jóváhagyni védelmi tervét a háborúban Ukrajnát támogató NATO: a védelmi miniszterek kísérlete pénteken kudarcba fulladt, hogy megegyezzenek arról a védelmi tervről, amely meghatározta volna hogyan reagálna a szövetség egy orosz támadásra. Fotó: AFP Eközben Hanna Maljar ukrán védelmi miniszter arról számolt be, hogy a délen ellentámadásban lévő csapataik aktívak maradtak, és "taktikai sikereket" értek el. Gyakorlatilag valamennyi szektorban ahol az egységeink délen támadnak taktikai sikereket söpörtek be.Fokozatosan előrehaladnak. Jelen pillanatban az előrehaladás legföljebb két kilométer minden irányban – idézte a brit The Guardian. Az ukránok az oroszok által a múlt hónapban elfoglalt Bahmut környékén is igyekeznek visszaszorítani az ellenséget. Az oroszok ugyanakkor nem ismerték el az ukrán előrenyomulást, és a jelentéseik arról szólnak, hogy súlyos veszteségeket okoznak a támadóknak. A térségbe érkezett afrikai vezetők szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnököt igyekeznek meggyőzni, hogy érje el a békét miután pénteken Kijevben gyakorlatilag süket fülekre találtak. Közös sajtótájékoztatójukon Zelenszkij ukrán elnök kizárta a béketárgyalásokat. Moszkvában sem lehet sok reményük, miután pénteken Putyin sem mutatott erre hajlandóságot egy szentpétervári gazdasági fórumon, ahol bejelentette, hogy megkezdték orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehéroroszországba költöztetését, miközben Zelenszkijt "a zsidó nép szégyenének" nevezte.