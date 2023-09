Az orosz NoName057(16) hekkercsoport áll a cseh bankokat és tőzsdét sújtó múlt heti túlterheléses támadások mögött. A csoport azt követelte a pénzintézetektől, hogy szüntessék be Ukrajna támogatását.

Többek között a Komercní banka, CSOB, Air Bank, Raiffeisen, Moneta Money Bank és a Fio banka oldalai váltak elérhetetlenné, azonban a Ceská sporitelna bank oldala csak lelassult. A legtöbb vállalkozás gyorsan képes volt ugyanakkor helyreállítani az elérést.

A cseh bankszövetség szerint az ügyfelek pénze nem forgott veszélyben.

Fotó: Shutterstock

Az ország kiberbiztonsági hatósága (NUBIK) közlése szerint a rendszerek elérhetőségét zavarták meg a túlterheléses (DDoS) támadással – derül ki az Expat.cz tudósításából. Orosz hekkercsoportok gyakran intéznek kibertámadásokat Ukrajna mellett álló szervezetek és országok ellen. Hasonló támadást indítottak a vilniusi NATO-csúcs előtt litván oldalak ellen, de a rotterdami kikötő vagy különböző német oldalak is a célkeresztbe kerültek.

A cseh PwC kiberbiztonsági szakértője, Marek Nejedly hangsúlyozta, hogy

az ilyen típusú támadásoknál nem kell a pénz miatt aggódni vagy épp pánikba esni.

Ezen támadásoknál ugyanis a bankok rendszerei sértetlenek maradnak, csupán az oda irányuló külső forgalmat növelik meg a támadók.

A főként Telegramon kommunikáló csoportnak egyik orosz nyelvű csatornáján 20 ezer követője is van, sőt ott önkénteseket is toboroznak hasonló akciókra, akár pénzért is.

Egyes szakértők szerint könnyen lehet, hogy az egyszerre elkövetett túlterheléses támadások csupán más, szofisztikáltabb akciókról terelik el a figyelmet.