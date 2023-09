Bahmutnál 52 ezer orosz katona és körülbelül 274 harckocsi, több mint ezer páncélozott jármű, valamint 150 tüzérségi rendszer és valamivel több mint 120 rakéta-sorozatvető van – fejtette ki Illja Jevlas ukrán katonai szóvivő.

Fotó: ChocoPie

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy a vasárnapra virradóra végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadás a berezivkai gabonatározókban okozott kárt. A hatóságok információi szerint sebesülés nem történt.

Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az éjszaka az orosz erők Sz–300-as rakétákkal támadták a megyeszékhelyet, és négy találat ért egy civil vállalatot, emiatt tűz ütött ki a telephelyén. Esetleges sebesülésről nem számolt be. Szavai szerint az elmúlt 24 órában az orosz erők a régióban Harkivon kívül lőtték még Bohoduhivka, Kupjanszk, Csuhujiv és Izjum térségét is.

Szombaton Harkivra öt Iszkander-K típusú robotrepülőgéppel mértek csapást az orosz erők, aminek következtében hat helyi lakos megsebesült.

Az ukrán légierő a Telegramon arról számolt be, hogy Oroszország szombat éjjel 16 rakétával, illetve drónnal támadta Ukrajnát.

Az ukrán vezérkar a Facebookon közzétett reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy Oroszország ukrajnai embervesztesége mintegy 530-cal 272 320-ra nőtt. Az ukrán erők az elmúlt egy napban megsemmisítettek egyebek mellett négy orosz harckocsit, 15 tüzérségi és két légvédelmi rendszert.