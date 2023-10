Váratlanul felbukkant Prigozsin fia, aki át akarja venni a Wagner csoport vezetését

Egy amerikai háborús elemzőház szerint nem sokkal azután, hogy Vlagyimir Putyin megbízta a Wagner egy korábbi parancsnokát, Andrej Trosevet, hogy csábítsa vissza az orosz hadseregbe a zsoldossereg szétszóródott tagjait, megjelent Pavel Prigozsin, aki apja helyére akar lépni a magánhadsereg élén.

Fotó: AFP

A 25 éves Pavel Prigozsin állítólag az orosz nemzeti gárdával (Rosgvardia) tárgyal arról, hogy ha megkapja a Wagner csoport irányítását, akkor visszavezényli a harcosokat az ukrajnai frontra. Erről az amerikai Institute for the Study of War (ISW) írt, egy hiteles Telegram-csatornára hivatkozva.

Pavel Prigozsin felbukkanása keresztülhúzhatja Putyin terveit, aki a hozzá hűséges Trosevben látta a Wagner jövőjét. Az ISW ez alapján arra következtet, hogy megosztottság van a zsoldosseregen belül a jövőt illetően. Pavel Prigozsin felbukkanása azt jelezheti, hogy a Wagner csoport egy része nem akarja Trosevet, rajta keresztül pedig a Kremlt és az orosz Honvédelmi Minisztériumot követni.

Egyelőre nem világos, hogy a Kreml miként fog reagálni Pavel Prigzsin felbukkanására, illetve hogy Jevgenyij Prigozsin fia mennyire kötelezné el magát az orosz vezetés felé

– írta az ISW.

Az árulkodó lehet, hogy a Rosgvardia az elnöki adminisztrációnak van alárendelve, tehát ez jelentheti azt, hogy Pavel elköteleződik Putyin mellett, de érdekes azt látni, hogy ebben a körben merült fel alternatíva az egyértelműen az elnök felé hűséges Trosev mellett.

Az ISW azt is írta a moszkvai forrásra hivatkozva, hogy Pavel Prigozsin egyértelműen kijelentette: a Wagner csoportnak meg kell tartania a nevét, a szimbólumait, az ideológiáját és a parancsnoki láncát.