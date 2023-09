Az orosz–ukrán háború 583. napja – friss hírek

Az orosz elnök Ramzan Kadirov csecsen vezető után találkozott a Wagner csoport egyik magas rangú tisztjével. Andrej Trosev egy Putyinhoz közel álló tiszt, aki az orosz védelmi minisztériumban is magas tisztséget visel. Az orosz elnök már Prigozsin életében is szorgalmazta, hogy Trosev vegye át a Wagner vezetését, láthatóan ez most meg is valósul.

2 órája | Szerző: P. A. R.

2 órája | Szerző: P. A. R.

Vlagyimir Putyin pénteken találkozott a Wagner csoport egyik legrangosabb parancsnokával, Andrej Trosevvel. Az egyeztetésen arról volt szó, hogy az orosz hadsereg miként tudná a leghatékonyabban használni a Wagner zsoldosainak maradékát az ukrajnai háborúban. Érdekesség, hogy a hivatalos anyagok a Wagner-katonákat önkéntesekként említik. Fotó: AFP A találkozó egyértelmű üzenet azzal kapcsolatban, hogy a Kreml megszerezte az irányítást a magánhadsereg felett – írta meg a Reuters. A Wagner csoport az orosz haderő egyik legütőképesebb egysége volt, ami a donyecki Bahmut város visszafoglalását is megvalósította, bár ez a művelet egy majdnem 10 hónapig tartó ostrom után sikerült a PMC-nek. Már a bahmuti csata során is több alkalommal érkeztek olyan hírek, hogy a zsoldossereg vezére, Jevgenyij Prigozsin ellentétbe került a moszkvai vezetéssel, mivel nem kaptak elég lőszert és felszerelést a védelmi minisztériumtól, illetve a Wagner-harcosokat a Kreml golyófogónak tekintette. Putyin a Kremlben találkozott a csecsen vezérrel, az állítólag súlyos beteg Ramzan Kadirovval Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta a csecsen vezetőt, Ramzan Kadirovot. A találkozónak nem volt fontosabb témája, az egészről egy 43 másodperces videót tett közzé a Kreml. A felvétel azokat a pletykákat lehetett hivatott eloszlatni, hogy a csecsen vezető súlyos veseelégtelenséggel küzd, és folyamatos dialízisre szorul. Végül 2023 júniusában Prigozsin egy rövid lázadást vezetett Oroszország ellen, azonban a fehérorosz elnök közbenjárására a katonái végül Minszk felé távoztak az országból. Nem sokkal később Jevgenyij Prigozsin, illetve a Wagner csoport több parancsnoka egy repülőgéppel lezuhant Oroszországban. A baleset körülményei eddig tisztázatlanok, sokan úgy vélik, hogy Moszkva lőtte le a magánrepülőt. Már a Wagner júniusi lázadása után is felajánlotta Putyin, hogy a zsoldossereg folytassa a harcot Ukrajnában, és már ekkor felmerült Trosev neve, mint új vezetőé. Folytatódik a drónháború Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy péntek hajnalban 11 ukrán drónt lőttek le Kurszk és Kaluga felett – írta meg a Kyiv Independent. Kurszk kormányzója azt állította, hogy két drónnak sikerült bombát dobni a megyében lévő egyik elektromos állomásra. Ennek következtében állítólag öt helyi település és egy kórház is áram nélkül maradt. Fotó: WOLFGANG SCHWAN / AFP Az elmúlt hetekben egyre nő az orosz területek elleni ukrán dróntámadások száma. A fronton az oroszok a Szerebrjanszkoje erdészeti övezetben csaptak le egy ukrán egységre. Az ukránok itt 50 katonát veszítettek a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint. A hírek alapján az oroszok tüzérséggel, drónokkal és légi csapásokkal semmisítették meg a célpontot.