Az orosz-ukrán háború 631. napja – az ukrán csapatok állítólag sikeresen nyomulnak előre

Az ukrán erők a szokásosnál nagyobb hadműveleteket indítottak Herszon megyében – közölte az Institute for the Study of War (ISW).

Fotó: Getty Images

Natalia Humenyuk, a déli hadműveleti parancsnokság szóvivője arról számolt be, hogy

az ukrán erők sikeresen visszaszorítják az orosz csapatokat, és három-nyolc kilométeres ütközőzónát létesítenek a Dnyeper folyó keleti partjától Herszon régióban.

A folyó megszállt bal partjának a vasúti hídtól Krinkiig tartó szakaszán mintegy másfél századnyi ukrán katona tartózkodik. Az orosz közlés szerint három ukrajnai frontszakaszon hat rohamot vertek vissza az orosz fegyveres erők, ennek során mintegy 670 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg. Az ukrán fél NATO-kiképzők irányításával készült a Dnyeperen való átkelésre, itt összpontosítva a legjobb katonai és elektronikai felszerelését, valamint megmaradt egységeinek legjavát. Hírszerzési adatokra hivatkozva azt írta, hogy

az eredeti tervek szerint az ukrán hadsereg november 1-jére tervezte Oleski, november 15-re Nova Kahovka, december 1-jére Csaplinka, december 15-re pedig Henicseszk elfoglalását.

A Herszon megye keleti részében ukrán előrenyomulásokról számoltak be Poima és Pischanivka települések közelében. Zaporizzsja megye nyugati részén az ukrán erők november 15-én is folytatták a a hadműveleteket, és állítólag sikeresen haladtak előre, annak ellenére, hogy egy orosz katonai blogger azt állította, hogy az orosz erők visszaverték az ukrán támadásokat Robotyne és Kopani közössége között. Az ISW megjegyzi, hogy önállóan nem tudja megerősíteni az orosz katonai bloggerek állításait.

Továbbra is feszültek a harcok az oroszok által megszállt területeken Kelet-Ukrajnában, miközben az ukrán erők folytatják ellentámadásaikat Oroszország inváziója ellen – jellemzően legfeljebb néhány kilométeres előretöréssel.