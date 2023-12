Egy friss tévéinterjúban Ferenc pápa a saját temetésének körülményeiről beszélt. A katolikus egyházfő vasárnap tölti be 87. életévét.

Döntöttek Ferenc pápa temetéséről. Fotó: AFP

Kedden a mexikói N+ televíziónak nyilatkozott, amelyben nyilvánosságra hozta a temetési szertartásának a tervét. Ebben pedig továbbra is visszatükröződik az a szemlélet, hogy Ferenc pápa kerüli a Vatikán pompáját és kiváltságait. A szentatya ugyanis a Reuters szemléje szerint úgy döntött az illetékesekkel közösen, hogy jócskán leegyszerűsíti a bonyolult és fényűző pápai temetési liturgiát.

Arról is határozott, hogy az elmúlt száz évet tekintve ő lesz az első pápa, akit a Vatikánon kívül temetnek el.

Arra is kitért, hogy jó az egészségi állapota, de kérte, hogy imádkozzanak érte, hogy meg tudjon birkózni az időskori korlátaival.

A pápa részleteiben is elmondta, hogy a vatikáni ceremóniamesterrel, Diego Ravelli érsekkel együtt azon dolgozik, hogy az elődjeihez képest az övé sallangmentesebb temetési szertartás legyen. Ennek része, hogy a római Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezik majd végső nyugalomra. Ide rendszeresen jár csendességet tartani a külföldi útjai előtt és után. Magát a gyászmisét várhatóan a Szent Péter téren tartják.

A Vatikánon kívüli sír azért is szokatlan, mert a pápákat jellemzően a Szent Péter-bazilika alatti kriptákban temetik el. Az utolsó, akinél nem így jártak el, XIII. Leó volt. Ő 1903-ban halt meg, és a római Lateráni Szent János-bazilikában nyugszik.

Ferenc azt is kijelentette, hogy kész lenne lemondani – ahogy Benedek is tette 2013-ban –, ha egészségi állapota rendkívül megromlik, de úgy véli, hogy nem lehet a pápai lemondásokból szokást csinálni. Végül reményét fejezte ki, hogy jövőre három kiküldetést is lebonyolít majd: egyet Polinéziában, egyet Belgiumban és egyet a szülőhazájában, Argentínában, ahova a 2013-as megválasztása óta először látogatna el.