A hosszú barátság alapja a pontos elszámolás, éppen ezért az elkövetkező hetekben hosszú, szakmai, konstruktív tárgyalásokra készülünk, hogy meg tudjuk határozni azokat a részletpontokat, egészen pontosan hogy lehet majd elszámolni a közös bevételekkel – válaszolta közösségi oldalán Karácsony Gergely Lázár János építési és közlekedési miniszternek, aki a keddi debreceni sajtótájékoztatóján azt javasolta a főpolgármesternek, hogy a fogadja el főváros a vármegye- és országbérleteket a budapesti tömegközlekedésben, cserébe a Budapest-bérletet a MÁV, a HÉV és a Volánbusz járatain elfogadják.

Karácsony Gergely: a hosszú barátság alapja a pontos elszámolás

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Lázár szerint korábban is „méltányos és fair” ajánlatot tettek, amit Budapest nem fogadott el, ezért tartozik a 2022-es és 2023-as szolgáltatások árával, továbbá nem állapodtak meg arról sem, hogy 2024-ben milyen feltételek mellett folytathatnák.

Mint megírtuk, Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ korábbi vezetője is reagált a nagy bejelentésre. Vitézy elmondta: Lázár János mai „ajánlata” ebben a formában értékelhetetlen, hisz minden közös bérlet működésének kulcsa a jegybevételek felosztási rendje. Úgy véli, a helyközi bérletek megszüntetése brutális áremelést fog hozni, ezért arra kéri a tárcavezetőt, vonja vissza.

A Budapesttel fennálló pénzügyi vita, a vármegye- és országbérletek, valamint a Debrecen és a többi vidéki nagyváros fejlesztése mellett a saját jövőjéről is nyilatkozott Lázár János. A jelenleg építési és közlekedési miniszterként dolgozó politikus a Világgazdaság kérdésére úgy felelt: ő is előre megy, nem hátra, ugyanakkor a jövőben is sokat fog együtt dolgozni Orbán Viktorral.