A NATO-főtitkár szerint Ukrajna támadhat a határain kívül is orosz célpontokat

Ukrajnának joga van orosz katonai célpontokat támadni Ukrajnán kívül is, összhangban a nemzetközi joggal

– mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár csütörtökön. Azonban azt elismerte, hogy Kijev nyugati támogatói megosztottak a kérdés kapcsán.

Fotó: AFP

A Radio Free Europe-nak adott interjújában Stoltenberg kifejtette, hogy az orosz katonai célpontokra jogosan mérhet csapásokat Ukrajna saját határain kívül is – írja a Financial Times.

Ugyanakkor arról széleskörű vita bontakozott ki Ukrajna szövetségesei körében, hogy

Kijev használhat-e ezekhez a csapásokhoz nyugati fegyvereket, mint például a nagy hatótávolságú ATACMS rakéták.

Több ország ugyanis a háború eszkalációjától tart egy ilyen esetben, amikor is Oroszország akár NATO-országok ellen is válaszcsapásokat hajthat végre. Korábban Világgazdaság is megírta, hogy Kijev több hónapos kérése után a Biden-kormányzat azon dolgozik, hogy nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal lássa el Ukrajnát, az új rakétákkal messzebbre, az orosz kézen lévő Krím félszigeten csapást tudnának mérni.