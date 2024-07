Ahogy az várható volt, a Deadpool & Rozsomák hatalmas lendülettel robbant be nem csak a nemzetközi, hanem a magyar mozikba is. Az elképesztő marketingkampány, valamint Ryan Reynolds és Hugh Jackman párosa nézők ezreit csábította el nemcsak a hivatalos nyitásra, hanem már a premier előtti vetítésekre is. A filmtől nem kevesebb, mint 360 millió dollár bevételt várnak a nyitó hétvégéjén, amivel már vissza is termelné a készítés költségeit. A kérdés tehát nem a Deadpool & Rozsomák népszerűsége, hanem, hogy milyen lendületet ad a Marvel rajongóknak, ugyanis a Marvel Filmes Univerzum (MFU) még nem tervez nyugdíjba vonulni.

Deadpool szárnyal, de mi vár most a Marvelre? / Fotó: WALT DISNEY STUDIOS – MARVEL STU

Jelenleg is zajlik San Diegoban a Comic Con, ahol általában lehull a lepel a legtöbb jövőbeli filmes projektről, a Marvel pedig szereti nagy csinnadrattával bejelenteni új alkotásait.

A következő nagy Marvel filmre jövő februárban kell számítanunk, ami az Amerika Kapitány: Szép új világ lesz.

Chris Evans Steve Rogers kapitánya már átadta a pajzsot bajtársának, Sólyomnak – a film előzetese pedig egy látványos akciókkal megtűzdelt feszült politikai thrillert ígér. Az eddig látottak alapján egy hasonló filmre számíthatunk, mint amilyen a közönség kedven Tél katonája is volt, ezzel pedig sok Marvel rajongó kibékülne. Viszont a filmnek problémát jelenthet Chris Evans hiánya, és hogy a kevésbé ismert Anthony Mackie kell majd hátán vigye a filmet.

A Marvel Filmes Univerzum következő nagy fejezete,

a 6. fázis a februárban bejelentett Fantasztikus Négyes filmmel fog elindulni, amire szintén 2025-ben számíthatunk.

A film premierje egyelőre 2025. július 25-re van kitűzve, de tanulva az elmúlt évek példáiból, ez csak akkor lesz biztos, amikor már legördült előttünk a stáblista.

Deadpool után már kicsit homályos a jövő

Ameddig az új Amerika Kapitány és Fantasztikus Négyes filmek már úgy ahogy biztosnak mondhatók, addig minden mást még homály fed. Az eddigi tervek szerint még tervben van

egy új Penge film Mahershala Ali főszereplésével,

egy egyelőre alcím nélküli Bosszúállók film,

a Thunderbolts*,

a Bosszúállók: Titkos háború,

valamint egyre több pletyka tárgyát képezi nemcsak egy, hanem több Pókember film is.

Az új Penge film már tavaly óta parlagon van, ugyanis nemsokkal a forgatás kezdete előtt Bassim Tariq rendező otthagyta a projektet, ezzel rendesen magára hagyva a filmet. Tariqot az alig ismert Yann Demange váltotta, aki pár héttel ezelőtt szintén felállt a rendezői székből – írja a Gamesradar+.