Aggódhatnak az ukránok: az oroszok bevetették a Cirkont, blokkolják a Starlinket

Újabb és újabb fegyvereket vetnek be az oroszok az Ukrajna elleni háborújukban, most a Cirkon nevű hipergyors rakétával kísérleteznek. Kijevet is lőtték a napokban ezzel – ha hinni lehet a tudósításoknak.

2024.02.12. 13:34 | Szerző: Dunai Péter

A Kijev ellen 2024. február 7-én intézett oroszországi rakétatámadáskor – először az ukrajnai háború történetében – 3M22 Cirkon mintájú hipergyors cirkálórakétákat vethettek be. A hír akár valódi is lehet, hiszen a fegyver sorozatgyártása 2022-ben kezdődött el és egy éve kezdték rendszeresíteni a hadseregben. A pusztító küldetésére indítják az oroszok a Cirkont

Fotó: The Sun / Youtube Ugyancsak figyelemre méltó az oroszországi forrásokból származó, a nyugat és Ukrajna által eddig hitelt érdemlően nem cáfolt információ, hogy az oroszországi támadó hadsereg egyfelől a frontvonal 20 kilométeres körzetében maga is használja távközlésre az amerikai (Elon Musk-féle) Starlink műhold hálózatot. Rengeteg az ellenőrizhetetlen hír Ezzel függ össze egy másik, egyelőre megerősítetlen információ, hogy az orosz csapatok elektronikus hadviselési módszerekkel blokkolják az Ukrajna felett lévő Starlink műhold-hálózat egy részét. Ez az avgyiivkai katlanba beszorított ukrán egységeket sújtja. Oroszországban lévő források szerint a stratégiailag fontos főútvonalak mentén fekvő, a háború előtt 31 ezer, ma legfeljebb ezer lakosú Avgyijivka gyakorlatilag a kezükre került. A katlanban lévő ukrán csapatok sorsa előbb-utóbb megpecsételődik, ha nem használják ki az északkeleti irányban még nyitva lévő 1,5-2 kilométeres, az ellenőrzésük alatt álló szakaszt a visszavonulásra. Ami a Cirkonok bevetését illeti, az effajta hírek körüli bizonytalanság, manipuláció-gyanú még a szokásosnál is erősebb. A BBC orosz nyelvű szekciójában erről szóló anyagot egy, az ukrán rendőrségtől származtatott fotó illusztrálja. A Cirkon becsapódásával keletkezett kráter Kijevben. Ezen egy forgalmas utcán egy több száz kilogrammos, felrobbant rakéta becsapódása folytán keletkezett, 13-15 méter átmérőjű, legalább öt méter mély kráter látható – ami megfelel egy több száz kilogrammos robbanófej felrobbanása következtében keletkező tölcsér méreteinek. A fotó ezzel együtt valószínűleg manipulált. A kráterben széttépett föld alatti kábelek láthatóak. Viszont a tölcsér szélétől 2-3 méterre egy sértetlen magasfeszültségű villanyvezeték négy lábú alapja áll, mellette, ugyancsak sértetlenül egy vélhetően utcai kandeláber tartóoszlopa. A hivatalos ukrán magyarázat szerint a légvédelem lelőtte a mintegy kilenc méter hosszú szerkezetet, amelynek a darabjai ütötték a krátert – ami valószínűleg nem fedi a valóságot. A rakéta becsapódhatott és felrobbant. Egy ekkora robbanás repesz- és légnyomás-hatása több mint száz méteres körzetben pusztít. A flottánál telepítették a Cirkonokat Évekkel ezelőtt Moszkvában már bejelentették, hogy Cirkonokkal látják el az oroszországi hadiflotta egységeit, a többi között a Nagy Péter és a Nahimov Admirális nevű, egyenként mintegy 24 ezer tonnás, oroszországi atomenergia-gőzgép meghajtású (140 ezer lóerős), akár hatvan kilométeres óránkénti sebességre is képes gyors rakétacirkálókat. Oroszországi katonai bloggerek körében elterjedt, hogy – immáron harminc éve először – ismét felszerelik a megfelelő osztályú fegyvereket, rakétákat hordozó oroszországi hadihajók egy részét termonukleáris robbanófejekkel. A hajtóművel gondok lehetnek Moszkva, miként Washington, London, Berlin, Párizs, legújabb fegyverrendszerei kipróbálására használja fel az ukrajnai háborút. Egy-egy új fegyverrendszer élesben való tesztelését az ellen-oldal nem kisebb figyelemmel követi. A Cirkonoknál az egyik legnagyobb problémát a hajtómű jelenti. Hogyan lehet üzembiztosan egy, a levegő oxigénjét a motorban felhasználó (air-breathing) hajtóművel kilencszeres hangsebességnél megbízhatóan működtetni. Erre csak a scramjet (supersonic combustion ramjet) alkalmas, amely a beáramló levegőt annak lefékezése nélkül engedi át a hajtóművön, majd az oldalt befecskendezett üzemanyag elégetésével felgyorsítja sokszoros hangsebességre. Paradox módon az első működő scramjetet, amelyet Holodnak (Hidegnek) neveztek el, az oroszországi-amerikai együttműködés fénykorában, a múlt század kilencvenes évei elején a NASA és a moszkvai Központi Repülőgép-motor Intézet (CIAM) közösen dolgozta ki. Noha azóta számos, ilyen elven működő kísérleti hajtóművet fejlesztettek, a moszkvaiak szerint a Cirkon motorja az első, amely olyannyira megbízható, hogy szériagyártásra alkalmasnak találták. A Cirkonok elleni védekezés, nagy sebességük és manőverezőképességük miatt nagyon nehéz. Az ukrán médiumok ugyan beszámolnak a Kijev térségében megsemmisített legalább egy Cirkonról, amit független források még nem erősítettek meg. Hogy a Cirkonok manőverezőképesek legyenek, (ritka) levegő szükséges, hogy hatásosan kormányozhassák a légi-űrjárművet, amelynek így maximális repülési magassága 50-60 kilométer. A Starlinket is buherálják az oroszok Amerikai katonai források is megerősítették, hogy Ukrajnában az oroszországi csapatok már használják a front közelében a Starlink több ezer apró műholdja alkotta űr-relérendszert, amely az internet, szatellit-telefonok használatát is megkönnyíti – azaz elsődleges katonai jelentősége van. A Starlink-hálózat Ukrajna feletti használatának költségeit a Pentagon vállalta. A Starlink használatát az amerikai mérnökök lehetetlenné tették az oroszországi támadók által ellenőrzött délkelet-ukrajnai területeken és a Krímben. Emiatt az ukrán hadsereg tiltakozott, mondván, ez megnehezíti katonai műveleteiket a megszállt területeken. A Starlinket ingyen bocsátotta Ukrajna rendelkezésére

Fotó: AFP Emellett az oroszországiak állítják, képesek rá, hogy az elektronikus hadviselés módszereivel gátolják, vagy teljesen elnyomják a Starlink műholdjaira felküldött, vagy az onnan lejövő jeleket. Az amerikaiak ezt vitatják, utalva rá, hogy kezdettől fogva Moszkva próbálkozott a Starlink Ukrajna feletti megbénításával, de az amerikai számítógépesek egyre újabb szoftverekkel védik ki ezeket a kísérleteket. A WION amerikai Youtube hírcsatorna az ukrán hírszerzésre hivatkozva jelentette, hogy az Ukrajnában harcoló oroszországi erők használják a Starlink hálózatot, mégpedig a zsákmányolt, vagy a feketepiacon vásárolt Starlink adó-vevő antennákka.