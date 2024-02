Az orosz hadsereg képtelen lenne újra Kijev ellen vonulni

Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára meg van győződve arról, hogy Oroszországnak nincs elegendő erőforrása ahhoz, hogy újra megtámadja Ukrajna fővárosát, Kijevet – számolt be a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Olekszij Danilov szerint nem kell tartani Kijev orosz kézre kerülésétől.

Fotó: AFP

Danilov egy televíziós interjúban nyilatkozva elmondta, hogy szerinte az agresszor ország most gyengébb, mint két évvel ezelőtt volt, amikor az orosz–ukrán háború kezdetét vette, és a Kreml többek között Kijev elfoglalására is kísérletet tett. Tudomása szerint idén Fehéroroszországban tartanak katonai kiképzést az orosz katonáknak, emiatt nem árt figyelemmel kísérni az ottani csapatmozgásokat. Kiemelte azt is, hogy bár Moszkva ereje gyengébb lett, ettől még feltétlenül további fegyverekre van szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy le tudja zárni a háborút.

Danilov kifejtette, nem lesz olyan helyzet, hogy az oroszok fognak Kijevben uralkodni.

Akkor sem tudtak, amikor teljesen más lehetőségeik voltak. Ez alatt a két év háború alatt, 2022 februárjától, kivertük a fogukat

– hangsúlyozta a politikus.

Két éve tart az orosz–ukrán háború, de egyelőre nem látszik a vége.

Fotó: AFP

Úgy véli, Moszkva is érzi, hogy meggyengült, máskülönben nem kérnének segítséget Észak-Koreától vagy Irántól.